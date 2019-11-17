Прикмети і свята 17 листопада: що не можна робити

17 листопада в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто звернути увагу на Міжнародний день студентів і День працівників сільського господарства України.

Також відзначають Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, Міжнародний день недоношених дітей, в народі – Єрьомін день, а день ангела у Миколи. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

17 листопада – свята

Міжнародний день студентів

День студентів pixabay

Був заснований в Лондоні у 1941 році на міжнародній зустрічі студентів країн, які боролися проти фашизму, але відзначати його почали з 1946 року. Дату встановлено в пам'ять про чеських студентів-патріотів.

Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод

День жертв ДТП pixabay

У 2005 році Генеральна Асамблея ООН оголосила третю неділю листопада Всесвітнім днем пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Мета – привернути увагу всіх людей до того, що в усьому світі в результаті ДТП щодня гине понад три тисячі осіб і близько 100 тисяч отримують серйозні травми. Велика частина загиблих і постраждалих – молодь.

Міжнародний день недоношених дітей

День недоношених pixabay

Був заснований в 2009 році за ініціативою Європейського фонду по догляду за новонародженими дітьми. Щорічно на планеті близько 15 мільйонів дітей народжуються недоношеними, понад один мільйон з них вмирають невдовзі після народження, багато хто страждає від різних видів фізичної та неврологічної інвалідності або мають проблеми в навчанні. За статистикою, передчасні пологи є причиною майже половини всіх випадків смерті новонароджених дітей в світі.

День працівників сільського господарства України

День працівника сільського господарства

Відзначається щорічно в третю неділю листопада. Це професійне свято працівників сільського господарства, підприємств з переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних і обслуговуючих підприємств і організацій агропромислового комплексу.

Єрьомін день

Мученики Никандр і Єрмей feodor.church

Цього дня вшановується пам'ять двох священномучеників – Нікандра, єпископа Мирського, і пресвітера Єрмея. Обидва вони були учнями святого Тита – послідовника апостола Павла. Никандр і Єрмей звернули багатьох язичників в свою віру. Про їхню діяльність стало відомо правителям, які вклонялися ідолам, і християн схопили. Проте ні вмовляння, ні погрози, ні тортури не змусили Нікандра і Єрмея відректися від віри. Після жорстоких катувань мучеників зрадили смерті.

Прикмети 17 листопада

Туман – до відлиги.

Качки залишилися на зимівлю – до м'якої зими.

Снігу багато випало – до доброго врожаю озимих.

Лід на річці купами стає – буде багато хліба.

Що не можна робити 17 листопада

Цього дня не рекомендується виходити з дому і не давати в борг, а також не брати щось в інших. Не можна грати весілля.

Хто народився 17 листопада

Руслана Писанка (54 роки)

Руслана Писанка instagram.com/pisankaruslana

Українська актриса і телеведуча. Справжнє прізвище Писанка, під нею актриса вказана в титрах фільму "Кілька любовних історій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також цього місяця почнеться останній багатоденний піст.

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