Прикмети і свята 17 липня: що не можна робити в цей день

17 липня 2020 року православним календарем вшановують пам'ять преподобного Андрія, в народі свято називається Андрій Налива.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 17 липня, і які народні прикмети актуальні в цей день.

Андрій Налива або День святого Андрія

Народне свято Андрій Налива відзначається 17 липня (за старим стилем – 4 липня). У церковному календарі день присвячується пам'яті іконописця Андрія Рубльова, святого православної церкви. Вже за життя Андрія Рубльова багато його ікон стали шануватися як чудотворні. Селяни в цей день не випускали з поля зору хлібні ниви.

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День святого Андрія в народі прозвали Налива. Це пов'язано було з тим, що до його іменин на полях наливалися озимі культури.

Ритуальною стравою дня була смачна і ситна вівсяна каша з маслом. Але першими овес не їли. Спочатку треба було як слід нагодувати коней, адже від їхньої сили і витривалості залежав успіх всіх жнив у році. Також коням давали подихати парою від вареного вівсяного лушпиння. Вважалося, що за допомогою такої нехитрої процедури тварина весь рік не хворітиме.

Прикмети на 17 липня

На Марфу овес у жупані, а на гречці і сорочки немає.

Якщо 17 липня на деревах з'явилося жовте листя – буде рання осінь.

Яка погода на Андрія – такою вона буде і на Калинника (11 серпня).

Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.

Багато ос – взимку буде досить холодно.

Що не можна робити 17 липня

Заборонено залишати маленьких дітей на самоті в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.

Не можна лаятися і лихословити – це може погано відбитися на здоров'ї.

Не рекомендується здійснювати покупки 17 липня. Нічого страшного не трапиться, просто все придбане в цей день швидко вийде з ладу.

Не варто віддавати в ремонт взуття. Особливо, якщо ви плануєте подорож. Вважається, що в іншому разі в поїздці може трапитися нещастя.

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