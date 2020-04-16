Прикмети і свята 17 квітня: що не можна робити в цей день

17 квітня в Україні та в усьому світі відзначають День пожежної охорони України та Велику П'ятницю.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Велика п'ятниця

Велика П'ятниця (Велику П'ятницю) – п'ятниця Страсного тижня, яка присвячена спогаду засудження на смерть, хресних страждань і смерті Спасителя, зняття з Хреста Його тіла і похованню Його.

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День пожежної охорони України

У цей день відзначають заслуги співробітників пожежної охорони, які відзначилися під час ліквідації пожеж, наслідків стихійних лих або техногенних катастроф.

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Прикмети на 17 квітня

Береза розпустилася раніше, ніж вільха, – літо буде посушливим, і навпаки.

Вільха вся усипана сережками – чекайте багатого врожаю вівса.

Вітер дме з північного боку – чекайте дощів.

Якщо вітер дме з півдня, то добре ярі рости будуть.

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Що не можна робити 17 квітня

Заборонено веселитися.

Заборонено прати, прасувати, шити, готувати і прибирати в цей день не можна.

Також заборонені роботи на землі – сіяти і садити що-небудь не можна.

Не можна стригтися, торкатися до гострих металевих предметів.

Не можна проводити хрестини і вінчання.

Не можна лаятися, лихословити, сперечатися і з'ясовувати стосунки.

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