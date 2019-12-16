Прикмети і свята 17 грудня: що не можна робити в цей день

17 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День працівника державної виконавчої служби України та Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День працівника державної виконавчої служби України

День працівника державної виконавчої служби України - професійне свято працівників виконавчої служби Міністерства юстиції України, який відзначається в країні з 2009 року щорічно 17 грудня.

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Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості

Щорічно, починаючи з 2003 року, 17 грудня в різних країнах відзначається Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості (International Day to End Violence Against Sex Workers), ініціатором проведення якого виступила міжнародна організація "Мережа організацій, що виступають на захист прав секс- працівників".

Прикмети 17 грудня

Сильні морози - холодно буде ще довгий час.

Червоний захід віщує теплу погоду.

Дим з труби стелиться по землі – день буде теплим.

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Що не можна робити 17 грудня

Не можна прати, білити, місити глину – це вважається гріхом. Також не можна прясти і займатися домашніми справами.

Без особливої необхідності не виходьте ввечері з дому.

Намагайтеся в цей день не зневажали і ні з ким не сваритися.

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