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16 березня • оновлено в 22:30
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Прикмети і свята 17 березня: що не можна робити в цей день

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17 березня в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день соціальної роботи та День святого Патріка.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 17 березня: що не можна робити в цей день

Всесвітній день соціальної роботи

Щороку в третій вівторок березня відзначається Всесвітній день соціальної роботи. Ініціаторами та організаторами цього професійного свята, що об'єднує представників роботи соціальної спрямованості, в 1983 році виступили міжнародні організації: Міжнародна Федерація соціальних працівників і Міжнародна Асоціація шкіл соціальної роботи.

Прикмети і свята 17 березня: що не можна робити в цей день

День Святого Патрика

У вівторок, 17 березня, в англомовних країнах, особливо в Ірландії, Великобританії та США, відзначають День святого Патрика. В Україні та інших країнах йому приділяють увагу неофіційно, але не обходять стороною.

Прикмети і свята 17 березня: що не можна робити в цей день

Прикмети 17 березня

  • Прилетіли граки – скоро настане весна.

  • Якщо птахи летять на свої старі гнізда – чекай теплу погоду.

  • Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.

  • Якщо граки в тривозі, то скоро погода зміниться.

  • Граки кричать – буде дощ.

Прикмети і свята 17 березня: що не можна робити в цей день

Що не можна робити 17 березня

  • Не можна витрачати великі суми грошей, інакше може бути безгрошів'я.

  • Не можна взувати нове взуття, наші предки вірили, що це може бути закінчитися хворобою суглобів.

  • Забороняється лихословити і заздрити, а також кричати на дітей.

Прикмети і свята 17 березня: що не можна робити в цей день

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Автор
Марія Дідик
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