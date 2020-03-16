Прикмети і свята 17 березня: що не можна робити в цей день

17 березня в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день соціальної роботи та День святого Патріка.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Всесвітній день соціальної роботи

Щороку в третій вівторок березня відзначається Всесвітній день соціальної роботи. Ініціаторами та організаторами цього професійного свята, що об'єднує представників роботи соціальної спрямованості, в 1983 році виступили міжнародні організації: Міжнародна Федерація соціальних працівників і Міжнародна Асоціація шкіл соціальної роботи.

День Святого Патрика

У вівторок, 17 березня, в англомовних країнах, особливо в Ірландії, Великобританії та США, відзначають День святого Патрика. В Україні та інших країнах йому приділяють увагу неофіційно, але не обходять стороною.

Прикмети 17 березня

Прилетіли граки – скоро настане весна.

Якщо птахи летять на свої старі гнізда – чекай теплу погоду.

Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.

Якщо граки в тривозі, то скоро погода зміниться.

Граки кричать – буде дощ.

Що не можна робити 17 березня

Не можна витрачати великі суми грошей, інакше може бути безгрошів'я.

Не можна взувати нове взуття, наші предки вірили, що це може бути закінчитися хворобою суглобів.

Забороняється лихословити і заздрити, а також кричати на дітей.

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