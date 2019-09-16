Головна Новини
16 вересня • оновлено в 11:20
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 16 вересня: чого не можна робити

984 Читати матеріал російською

16 вересня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці – найцікавіші з них.

Міжнародний день охорони озонового шару, День народження Джульєтти – OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 16 вересня: чого не можна робити
Новини
"Найкрасивіша у світі!" Зеленська вразила мережу своїм виглядом

16 вересня в італійському місті Вероні відзначають свято – День народження Джульєтти, знаменитої шекспірівської героїні.

Хоча на час подій, описаних у трагедії "Ромео і Джульєтта", головній героїні ще не виповнилося 14-ти років, до Верони досі приходять листи від усіх закоханих, адресовані Джульєтті, з проханнями дати пораду щодо непростої любовної ситуації.

Прикмети і свята 16 вересня: чого не можна робити

У 1994 році Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (A/RES/49/114) проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). Дата встановлена в пам'ять про підписання Монреальського протоколу (1987) про речовини, що руйнують озоновий шар, і відзначається з 1995 року.

Девізом Міжнародного дня охорони озонового шару стали слова: "Збережи небо: захисти себе – захисти озоновий шар".

Прикмети і свята 16 вересня: чого не можна робити

Прикмети на 16 вересня

  • Грім гримить – до довгої і теплої осені.

  • Теплий день – до пізньої весни.

  • Червоний захід – до холодів або заморозків.

  • Якщо день туманним видався, то польові роботи пройдуть спокійно і легко.

  • Туман у повний місяць або молодик – до ясної погоди.

  • Дощ після обіду – до затяжного негоди.

  • Великі мурашники – до суворої зими.

  • На ялинках шишок багато – зима буде теплою.

  • Мало ягід і грибів – наступний рік буде неврожайним.

  • Щоб захистити домашню худобу від пристріту – на оборі треба старе взуття повісити.

  • Щоб біду на себе не накликати, дивитися у дзеркало 16 вересня треба якомога рідше.

Прикмети і свята 16 вересня: чого не можна робити

Народилися 16 вересня

У цей день виповнюється 94 роки від дня народження великого блюзмена Бі Бі Кінга. Король блюзу почав виступати на сцені в 40-і роки минулого століття, а зійшов зі сцени лише у 2006-му. За цей час він він завоював славу найшанованішого, найуспішнішого та найвпізнаванішого блюзмена не тільки у США, але і в усьому світі.

У 2011 році журнал Rolling Stone поставив Бі Бі Кінга на 6 місці у списку "100 найкращих гітаристів всіх часів".

Знаменитому фокуснику Девіда Копперфільду цього дня виповнюється 63 роки. Девід став професійним ілюзіоністом у 12 років, через чотири роки він уже викладав у Нью-Йоркському університеті, навчаючи студентів магії. У 22 роки Копперфільд отримав запрошення на телебачення і незабаром став світовою знаменитістю.

Прикмети і свята 16 вересня: чого не можна робити

Раніше OBOZREVATEL повідомляв прогноз погоди на вересень-2019, а також підготував детальний гороскоп на вересень для кожного зі знаків Зодіаку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel