Прикмети і свята 16 вересня: чого не можна робити

16 вересня в італійському місті Вероні відзначають свято – День народження Джульєтти, знаменитої шекспірівської героїні.

Хоча на час подій, описаних у трагедії "Ромео і Джульєтта", головній героїні ще не виповнилося 14-ти років, до Верони досі приходять листи від усіх закоханих, адресовані Джульєтті, з проханнями дати пораду щодо непростої любовної ситуації.

У 1994 році Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (A/RES/49/114) проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). Дата встановлена в пам'ять про підписання Монреальського протоколу (1987) про речовини, що руйнують озоновий шар, і відзначається з 1995 року.

Девізом Міжнародного дня охорони озонового шару стали слова: "Збережи небо: захисти себе – захисти озоновий шар".

Прикмети на 16 вересня

Грім гримить – до довгої і теплої осені.

Теплий день – до пізньої весни.

Червоний захід – до холодів або заморозків.

Якщо день туманним видався, то польові роботи пройдуть спокійно і легко.

Туман у повний місяць або молодик – до ясної погоди.

Дощ після обіду – до затяжного негоди.

Великі мурашники – до суворої зими.

На ялинках шишок багато – зима буде теплою.

Мало ягід і грибів – наступний рік буде неврожайним.

Щоб захистити домашню худобу від пристріту – на оборі треба старе взуття повісити.

Щоб біду на себе не накликати, дивитися у дзеркало 16 вересня треба якомога рідше.

Народилися 16 вересня

У цей день виповнюється 94 роки від дня народження великого блюзмена Бі Бі Кінга. Король блюзу почав виступати на сцені в 40-і роки минулого століття, а зійшов зі сцени лише у 2006-му. За цей час він він завоював славу найшанованішого, найуспішнішого та найвпізнаванішого блюзмена не тільки у США, але і в усьому світі.

У 2011 році журнал Rolling Stone поставив Бі Бі Кінга на 6 місці у списку "100 найкращих гітаристів всіх часів".

Знаменитому фокуснику Девіда Копперфільду цього дня виповнюється 63 роки. Девід став професійним ілюзіоністом у 12 років, через чотири роки він уже викладав у Нью-Йоркському університеті, навчаючи студентів магії. У 22 роки Копперфільд отримав запрошення на телебачення і незабаром став світовою знаменитістю.

