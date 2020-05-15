Прикмети і свята 16 травня: що не можна робити в цей день

16 травня 2020 року в Україні та в усьому світі відзначають День пам'яті Маври Розсадниці, Міжнародний день світла та День біографа.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День пам'яті Маври Розсадниці

Молоде подружжя Тимофій і Мавра жили в кінці 3 століття і за свою віру в Христа зазнали жахливих катувань і були розп'яті. Молодята прожили в шлюбі всього 20 днів. У народному календарі Мавра придбала кілька прізвиськ. Найбільш відоме з них – Розсадниця. У цей день прийнято висаджувати на грядки розсаду капусти і засівати городи насінням овочів.

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Міжнародний день світла

Появі свята передувала реалізована за ініціативою ЮНЕСКО в 2015 році ідея проведення Міжнародного року світла і світлових технологій. Воно покликане пропагувати роль світла і світлових технологій у сучасній науці, стимулювати розвиток освіти, наук, заснованих на світових технологіях, а також впроваджувати в життя громадян усього світу результати такої наукової діяльності.

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День біографа

16 травня, в день річниці першої зустрічі Семюела Джонсона зі своїм біографом Джеймсом Босуеллом відзначається день біографа.

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Прикмети 16 травня

Якщо в цей день ясно – буде гарний урожай огірків.

Гуси і качки крила піднімають – вибухне буря.

Чим раніше зацвіте черемха, тим більш теплим або спекотним буде літо, а восени також буде тепло.

Якщо черемха цвіте пишно – літо буде без дощів.

Велика роса – буде гарний урожай огірків.

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Що не можна робити 16 травня

У цей день не рекомендується мити голову – будуть неприємності.

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Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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