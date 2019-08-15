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Прикмети і свята 16 серпня: що не можна робити

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16 серпня в усьому світі та в Україні відзначають свята і кілька пам'ятних дат. Серед них: День любові – Ту бе-Ав (п'ятнадцяте Ава), День пам'яті Антонія Римлянина.

Також в американському Мемфісі призначено день пам'яті легендарного музиканта Елвіса Преслі. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 16 серпня

День любові – Ту бе-Ав (п'ятнадцяте Ава)

Свята - день кохання

Свята - день кохання

pixabay

Єврейське свято, що можна прирівняти до Дня Святого Валентина. П'ятнадцяте Ава означає день об'єднання народу, а також має ще кілька неформальних значень: шлях до об'єднання колін (міжобщинні шлюби) в єдиний народ; день виправлення політичних помилок; там, де не може об'єднати небезпека, може об'єднати любов. Як відомо, в Ізраїлі останні роки спостерігається дуже складна внутрішньополітична ситуація з палестинцями, тому ця дата носить символічний характер.

День пам'яті Антонія Римлянина, Новгородського чудотворця

Антоній Римлянин

Антоній Римлянин

Азбука віри

Антоній народився в 1067 році в Римі, з дитинства був вихований у відданості Святій Церкві. Він походив зі знатного роду. У 17 років прийняв чернецтво і роздав частину багатства жебракам, а іншу вклав у бочку і кинув у море. Через гоніння на православних християн почав блукати, поки не знайшов на березі великий камінь, на якому прожив цілий рік у пості та молитві. У 1105 буря підхопила цей камінь і понесла далеко в морську безодню.

Перепливши море напередодні свята Різдва Пресвятої Богородиці, Антоній зупинився на березі річки Волхова, неподалік від Новгорода. Жителів здивував мовчазний чужинець, який так і залишився на своєму камені і відповідав на питання поклонами. Через три дні молитов Антоній відправився до Новгороду, де заснував на залишки своїх багатств з виловленої рибалками бочки монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці.

День пам'яті Елвіса Преслі в Мемфісі

Елвіс Преслі

Елвіс Преслі

instagram / elvis

16 серпня в Мемфісі щорічно проходить День пам'яті "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі. Шанувальники з'їжджаються в місто на тиждень, влаштовують святкові концерти. Заходи включають також триденний турнір із карате, тому що музикант захоплювався бойовим мистецтвом.

Прикмети 16 серпня

  • Південний вітер дме, пилові вихори кружляють – буде сніжна зима.

  • Яка погода 16 серпня – такою буде в жовтні.

  • Сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м'якої і сніжної.

  • Домашня птиця линяти почала – до холодів.

  • Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до потужного вітру.

Що не можна робити 16 серпня

Церковних заборон цього дня немає. А в народі 16 серпня вважалося, що не можна затівати масштабне прибирання в будинку. За повір'ям: у хаті чисто – в гаманці порожньо.

Хто народився 16 серпня

Мадонна (61 рік)

Мадонна

Мадонна

instagram / madonna

Легендарна американська співачка й актриса, танцівниця, продюсер. Найуспішніша комерційна виконавиця за версією "Книги рекордів Гіннесса". Нагороди: "Греммі", "Золотий глобус", "BRIT Awards" та інші. Хіти: Like a Virgin, Papa Do not Preach, Material Girl, Erotica, Girl gone wild, Hung Up, Lucky Star і багато інших.

Юрій Іздрик (57 років)

Юрій Іздрик

Юрій Іздрик

instagram / izdryk_y

Український прозаїк, журналіст, поет, культуролог, автор концептуального журнального проекту "Четвер". Живе і займається творчістю у Львові. Проза: Острів Крк, Воццек, Подвійний Леон, AMTM. Виступає також як художник і композитор.

Джеймс Кемерон (65 років)

Джеймс Кемерон

Джеймс Кемерон

vegnews

Відомий канадський режисер, сценарист, продюсер. Один з найуспішніших режисерів в історії кіно: вісім його картин зібрали в прокаті більше 5,5 млрд доларів. Відомі фільми: "Титанік", "Термінатор", "Рембо", "Чужі", "Соляріс", "Аватар" і багато інших.

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку свят, пам'ятних дат і днів народження знаменитостей на серпень.

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Особи
Мадонна Елвіс Преслі Джеймс Кемерон
Тег
свято
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