Прикмети і свята 16 квітня: що не можна робити в цей день
16 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Чистий четвер 2020 і Міжнародний день голосу.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
Чистий четвер
Під час богослужінь цього дня згадують одну з найважливіших євангельських подій: Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові і смиренності. Згідно з Євангелієм, на Таємній Вечері Ісусом Христом було встановлено обряд євхаристії - Святого Причастя.
Міжнародний день голосу
Мета заснування Міжнародного дня голосу – привернення уваги лікарів-фахівців, а також всіх людей на Землі до феномену людського голосу – дару, що дозволяє людям спілкуватися, висловлювати свої емоції і почуття, радувати красою звучання.
Прикмети 16 квітня
Якщо мати-й-мачуха зацвіла, то вночі трапиться щось погане.
Гуркіт грому в цей день – чекайте негоди на кілька днів вперед.
Дощ 16 квітня – весна буде пізньою і похмурою.
У грозу 16 квітня чути грім – незабаром почнеться негода.
Що не можна робити 16 квітня
Не можна розводити в будинку безлад.
У цей день не можна лінуватися прибирати.
Не можна позичати гроші і виносити з дому цінні речі.
Не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продукти в цей день.
Не варто збирати образи, сваритися, провокувати конфліктні ситуації.
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