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15 квітня • оновлено в 22:06
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Прикмети і свята 16 квітня: що не можна робити в цей день

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16 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Чистий четвер 2020 і Міжнародний день голосу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 16 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Чистий четвер

Під час богослужінь цього дня згадують одну з найважливіших євангельських подій: Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові і смиренності. Згідно з Євангелієм, на Таємній Вечері Ісусом Христом було встановлено обряд євхаристії - Святого Причастя.

Прикмети і свята 16 квітня: що не можна робити в цей день

Міжнародний день голосу

Мета заснування Міжнародного дня голосу – привернення уваги лікарів-фахівців, а також всіх людей на Землі до феномену людського голосу – дару, що дозволяє людям спілкуватися, висловлювати свої емоції і почуття, радувати красою звучання.

Прикмети і свята 16 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 16 квітня

  • Якщо мати-й-мачуха зацвіла, то вночі трапиться щось погане.

  • Гуркіт грому в цей день – чекайте негоди на кілька днів вперед.

  • Дощ 16 квітня – весна буде пізньою і похмурою.

  • У грозу 16 квітня чути грім – незабаром почнеться негода.

Прикмети і свята 16 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 16 квітня

  • Не можна розводити в будинку безлад.

  • У цей день не можна лінуватися прибирати.

  • Не можна позичати гроші і виносити з дому цінні речі.

  • Не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продукти в цей день.

  • Не варто збирати образи, сваритися, провокувати конфліктні ситуації.

Прикмети і свята 16 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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