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15 грудня • оновлено в 21:46
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Прикмети і свята 16 грудня: що не можна робити в цей день

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16 грудня народилися українська співачка Анна Седокова і композитор Людвіг ван Бетховен.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також який, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 16 грудня: що не можна робити в цей день
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Прикмети 16 грудня

  • Якщо снігу мало, то наступний рік буде неврожайним.

  • Якщо сніг на талу землю лягає, то буде неврожай.

  • Снігур під вікном цвірінькає - чекай відлиги.

  • Дрова тріщать в грубці - скоро настануть морози.

  • Зірки "стрибають" - гряде заметіль і холоднеча.

Прикмети і свята 16 грудня: що не можна робити в цей день

Що не можна робити 16 грудня

  • Ні в якому разі не вникати в конфлікти з чоловіком або дружиною.

  • Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.

  • Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі.

  • Не розказуйте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.

  • Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви її не зможете виконати.

Прикмети і свята 16 грудня: що не можна робити в цей день

Народилися 16 грудня

1770 - Людвіг ван Бетховен (пом. 1827), німецький композитор.

Прикмети і свята 16 грудня: що не можна робити в цей день

1982 - Анна Седокова, українська співачка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

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Автор
Марія Дідик
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