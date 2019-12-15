Прикмети і свята 16 грудня: що не можна робити в цей день

16 грудня народилися українська співачка Анна Седокова і композитор Людвіг ван Бетховен.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також який, за народними прикметами, буде погода.
Прикмети 16 грудня
Якщо снігу мало, то наступний рік буде неврожайним.
Якщо сніг на талу землю лягає, то буде неврожай.
Снігур під вікном цвірінькає - чекай відлиги.
Дрова тріщать в грубці - скоро настануть морози.
Зірки "стрибають" - гряде заметіль і холоднеча.
Що не можна робити 16 грудня
Ні в якому разі не вникати в конфлікти з чоловіком або дружиною.
Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.
Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі.
Не розказуйте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.
Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви її не зможете виконати.
Народилися 16 грудня
1770 - Людвіг ван Бетховен (пом. 1827), німецький композитор.
1982 - Анна Седокова, українська співачка.
Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!