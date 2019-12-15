Прикмети і свята 16 грудня: що не можна робити в цей день

16 грудня народилися українська співачка Анна Седокова і композитор Людвіг ван Бетховен.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також який, за народними прикметами, буде погода.

Якщо сніг на талу землю лягає, то буде неврожай.

Якщо снігу мало, то наступний рік буде неврожайним.

Ні в якому разі не вникати в конфлікти з чоловіком або дружиною.

Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.

Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі.

Не розказуйте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.