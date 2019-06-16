Прикмети і свята 16 червня 2019: що не можна робити

16 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат: Трійцю, День медичного працівника, День батька.

Також святкується Міжнародний день африканської дитини (День захисту дітей Африки), Міжнародний день сімейних грошових переказів, День Авіації Вірменії. А прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає 14 червня для історії.

Свята 16 червня 2019

Трійця – один з головних християнських свят, відзначається на 50-й день після Великодня. У православ'ї належить до дванадесятих свят і прославляє Пресвяту Трійцю. А П'ятидесятницею називається, тому що зішестя Святого Духа на апостолів відбулося у п'ятдесятий день після Воскресіння Христового.

Трійця pravmir.ru

День медичного працівника – затверджений Указом Президії Верховної Ради СРСР №3018-Х від 1 жовтня 1980 року "Про святкові та пам'ятні дні". Відзначають в Україні, Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстані кожну третю неділю червня.

день медика pixabay

День батька – спочатку з'явився в США. Жінка на ім'я Сонора Смарт у 1909 році під час церковної служби, яку було присвячено Дню матері, подумала, що її та ще п'ятьох дітей виховував батько. Вона подумала, що чоловік має знати, яка він особлива людина. Сонора звернулася до місцевої влади з пропозицією заснувати нове свято. Незабаром ця подія стала популярною у Великобританії, Нідерландах, Франції, Китаї, Японії, Україні, Росії, Білорусі та інших країнах.

День батька pixabay

День захисту дітей Африки – був заснований за ініціативою Організації африканської єдності. Вперше був відзначений у 1991 році, і відтоді основною темою заходів, що проводяться в рамках Дня по всьому світу, стало привернення уваги світової громадськості, дитячих і медичних організацій, а також політиків всього світу до проблем африканських дітей та до умов їхнього повсякденного життя.

День захисту дітей Африки pixabay

Дата була обрана в зв'язку з трагічними подіями, що сталися 16 червня 1976 року в ПАР. В той день тисячі школярів вийшли на вулиці поселення на південно-західній околиці Йоганнесбурга з вимогами підвищити якість шкільної освіти і відстоюючи право на навчання рідною мовою.

За народним календарем 16 червня – День Лук'яна (Лук'ян-вітрогон, Лука-ветрянік, Лука-вітряк).

Що не можна робити 16 червня

Виконувати важку роботу по дому і в городі, турбувати землю.

Стригтися і фарбувати волосся, купатися у водоймах і річках.

Виходити заміж / одружуватися.

Сваритися, конфліктувати, проявляти злість і схожі почуття.

Пити спиртні напої, багато їсти.

Прикмети 16 червня

Якщо на Лук'яна трапиться гроза – сінокіс буде поганим.

Якщо вихор повільно піднімається догори і довго обертається – погода буде ясною.

Якщо собака мало їсть і погано спить – до дощу.

Якщо совки кричать – до негоди.

Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди.

Вітер південний – скоро виростуть ярі хліба.

Вітер північно-західний – буде сира погода;

Вітер північно-східний – чекати проливних дощів.

Весь день йде дощ – до врожаю грибів.

Хто народився 16 червня

Анатолій Чубайс – російський політичний діяч, 64 роки. Увійшов до великої політики на початку 90-х у момент розвалу СРСР. Глобальна приватизація в РФ пов'язана з його ім'ям.

Анатолій Чубайс Інтерфакс

Арнольд Вослу – 57 років. Здобув широку популярність після робіт у фільмах "Важка мішень", "Мумія" і "Мумія повертається", "Титанік".

Арнольд Вослу кадр з фільму "Мумія"

Юлія Латиніна – 53 роки. Російська журналістка, теле- і радіоведуча, кандидат економічних наук, автор економічних трилерів. У 1999 році була удостоєна звання "Людина року" "за успіхи в економічній журналістиці".

Юлія Латиніна МедиаНяня

Джон Чо – 45 років. Американський актор. Починав кар'єру з епізодичних ролей, знявся в одній з серій "Зачарованих". Фільми: "Американський пиріг", "Гарольд і Кумар йдуть у відрив", "Зоряний шлях" (2009).

Джон Чо Instagram @ johnthecho

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Трійцю прийнято ходити до церкви і прикрашати будинок зеленню. Існує цілий список трав, які потрібно святити. Дві рослини нести в будинок строго заборонено. Про те, як привітати своїх рідних і близьких з Зеленими святами, читайте за цим посиланням.

Оригінальні привітання для батька читайте за посиланням. Ще одне свято – День медичного працівника.

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