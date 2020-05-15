Прикмети і свята 15 травня: що не можна робити в цей день
15 травня у світі відзначають Міжнародний день сім'ї, Міжнародний день захисту клімату та День відмовника від військової служби за переконаннями совісті.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
Міжнародний день сім'ї
Свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році з метою привернути увагу людей у світі до проблем сім'ї.
Міжнародний день захисту клімату
Це свято засноване ООН з метою захисту і залучення уваги громадськості до проблеми зміни клімату.
Установа свята стала свого роду відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат, як важливий ресурс, який впливає на добробут багатьох поколінь. У цей день важливо не тільки говорити про проблеми клімату, але також вказувати на шляхи та перспективи їхнього вирішення.
Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті
Це свято було засновано в Копенгагені у 1981 році на честь людей, які за моральними або релігійними міркуваннями відмовляються брати участь у збройних конфліктах або вступати в армію.
Народні прикмети на 15 травня
Сьогодні також відзначається день пам'яті князів Бориса і Гліба. У цей день починають співати солов'ї, тому його називають "Соловйовим".
З Бориса і Гліба починають співати солов'ї – значить, скоро літо.
Якщо зозуля заспівала швидше від солов'я – літо буде теплим і ясним.
Якщо захід ясний – таке ж буде і літо.
Хто вранці почує солов'їні трелі – щасливим буде цілий рік.
Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.
Що не можна робити 15 травня
У цей день не можна лаятися і не можна пропускати пташиний спів.
Також не можна йти на риболовлю і пересаджувати кімнатні квіти.
15 травня не можна давати гроші в борг.
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