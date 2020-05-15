Прикмети і свята 15 травня: що не можна робити в цей день

15 травня у світі відзначають Міжнародний день сім'ї, Міжнародний день захисту клімату та День відмовника від військової служби за переконаннями совісті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Міжнародний день сім'ї

Фото: virtualtaganrog.ru

Свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році з метою привернути увагу людей у світі до проблем сім'ї.

Міжнародний день захисту клімату

Це свято засноване ООН з метою захисту і залучення уваги громадськості до проблеми зміни клімату.

Фото: ок-уфімскій.рф

Установа свята стала свого роду відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат, як важливий ресурс, який впливає на добробут багатьох поколінь. У цей день важливо не тільки говорити про проблеми клімату, але також вказувати на шляхи та перспективи їхнього вирішення.

Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті

Фото: bykvu.com

Це свято було засновано в Копенгагені у 1981 році на честь людей, які за моральними або релігійними міркуваннями відмовляються брати участь у збройних конфліктах або вступати в армію.

Народні прикмети на 15 травня

Сьогодні також відзначається день пам'яті князів Бориса і Гліба. У цей день починають співати солов'ї, тому його називають "Соловйовим".

Фото: spectator.co.uk

З Бориса і Гліба починають співати солов'ї – значить, скоро літо.

Якщо зозуля заспівала швидше від солов'я – літо буде теплим і ясним.

Якщо захід ясний – таке ж буде і літо.

Хто вранці почує солов'їні трелі – щасливим буде цілий рік.

Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.

Що не можна робити 15 травня

Фото: w-dog.ru

У цей день не можна лаятися і не можна пропускати пташиний спів.

Також не можна йти на риболовлю і пересаджувати кімнатні квіти.

15 травня не можна давати гроші в борг.

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.