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15 травня • оновлено в 12:24
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Прикмети і свята 15 травня: що не можна робити в цей день

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15 травня у світі відзначають Міжнародний день сім'ї, Міжнародний день захисту клімату та День відмовника від військової служби за переконаннями совісті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Міжнародний день сім'ї

Прикмети і свята 15 травня: що не можна робити в цей день

Фото: virtualtaganrog.ru

Свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році з метою привернути увагу людей у світі до проблем сім'ї.

Міжнародний день захисту клімату

Це свято засноване ООН з метою захисту і залучення уваги громадськості до проблеми зміни клімату.

Прикмети і свята 15 травня: що не можна робити в цей день

Фото: ок-уфімскій.рф

Установа свята стала свого роду відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат, як важливий ресурс, який впливає на добробут багатьох поколінь. У цей день важливо не тільки говорити про проблеми клімату, але також вказувати на шляхи та перспективи їхнього вирішення.

Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті

Прикмети і свята 15 травня: що не можна робити в цей день

Фото: bykvu.com

Це свято було засновано в Копенгагені у 1981 році на честь людей, які за моральними або релігійними міркуваннями відмовляються брати участь у збройних конфліктах або вступати в армію.

Народні прикмети на 15 травня

Сьогодні також відзначається день пам'яті князів Бориса і Гліба. У цей день починають співати солов'ї, тому його називають "Соловйовим".

Прикмети і свята 15 травня: що не можна робити в цей день

Фото: spectator.co.uk

  • З Бориса і Гліба починають співати солов'ї – значить, скоро літо.

  • Якщо зозуля заспівала швидше від солов'я – літо буде теплим і ясним.

  • Якщо захід ясний – таке ж буде і літо.

  • Хто вранці почує солов'їні трелі – щасливим буде цілий рік.

  • Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.

Що не можна робити 15 травня

Прикмети і свята 15 травня: що не можна робити в цей день

Фото: w-dog.ru

  • У цей день не можна лаятися і не можна пропускати пташиний спів.

  • Також не можна йти на риболовлю і пересаджувати кімнатні квіти.

  • 15 травня не можна давати гроші в борг.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
свято
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