Прикмети і свята 15 серпня: що не можна робити

15 серпня 2020 року в світі відзначають Всесвітній день бездомних тварин. У західних християн святкується Успіння Пресвятої Богородиці.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 15 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Всесвітній день бездомних тварин

Всесвітній день бездомних тварин (International Homeless Animals Day) був заснований за ініціативою Міжнародного товариства прав тварин в 1992 році. Він відзначається 15 серпня щорічно. Це не свято, це дата, яка змушує задуматися про трагічною долі братів наших менших, позбавлених будинку.

Міжнародний день безпритульних тварин: що це за дата Pixabay

День бездомних тварин – привід поговорити про проблеми. Волонтери, співробітники притулків і ветеринарних клінік проводять різні заходи. В першу чергу це акції з пошуку нових господарів. Вони можуть проходити на базі притулків як день відкритих дверей, або ж волонтери знімають спеціальне приміщення, де будь-який бажаючий може вибрати собі нового друга.

Успіння Пресвятої Богородиці у західних християн

Ця дата присвячена спогаду про кончину Божої Матері Марії і Її тілесного вознесіння на небеса. У католицькій церкві має статус торжества і відзначається щорічно 15 серпня. За однією з версій, за три дні до смерті Діви Марії до неї явився архангел Гавриїл і сповістив про швидкий перехід до блаженного Успіння. Вона закликала всіх апостолів, щоб з ними попрощатися. Її тіло було поховано в Гефсиманії біля Єрусалима. У деяких країнах Західної Європи – Австрії, Греції, Франції, цей день є національним святом і вихідним.

Успіння Пресвятої Богородиці у західних християн Pixabay

Прикмети на 15 серпня:

Яка погода в цей день – таким і вересень буде.

Йде дощ – буде хороший урожай.

Дме північно-східний вітер – урожай зернових буде поганим.

Яка зранку погода – такою ж буде наступні 6 тижнів.

Молодик – до дощової погоди, зростаючий місяць – до посушливої.

Павуки плетуть маленьку павутину – до дощу.

Жаби голосно квакають – до дощу.

Що не можна робити 15 серпня

У народі вважалося, що Степан – захисник коней, тому тварин не можна використовувати для роботи. Інших серйозних заборон в цей день немає.

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