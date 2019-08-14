Прикмети і свята 15 серпня: що не можна робити

15 серпня у всьому світі та в Україні відзначають кілька свят. Серед них: День археолога, Успіння Пресвятої Богородиці у західних християн.

У народі – Степан-сінник (Степанів день). Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 15 серпня

День археолога

археолог pinterest

В Україні отримав статус державного свята у 2008 році, згідно з указом президента №694 / 2008. Мета цієї події – відзначити внесок археологів у науку і вивчення історії. Знамениті відкриття: руїни храму Артеміди, гробниця фараона Тутанхамона, саркофаги в Долині царів, залишки легендарного Лабіринту – палацу Мінотавра і багато іншого.

Успіння Пресвятої Богородиці у західних християн

Успіння Пресвятої Богородиці Правмір

Ця дата присвячена спогаду про смерть Божої Матері Марії та Її тілесне вознесіння на небеса. У католицькій церкві має статус торжества і відзначається щорічно 15 серпня. За однією з версій, за три дні до смерті Діви Марії до неї прийшов архангел Гавриїл та сповістив про швидкий перехід до блаженного Успіння. Вона закликала всіх апостолів, щоб з ними попрощатися. Її тіло було поховано в Гефсиманії біля Єрусалима. У деяких країнах Західної Європи – Австрії, Греції, Франції, цей день є національним святом і вихідним.

Прикмети 15 серпня

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Яка погода цього дня – таким і вересень буде.

Йде дощ – буде добрий урожай.

Дует північно-східний вітер – урожай зернових буде поганим.

Яка з ранку погода – такою ж буде наступні 6 тижнів.

Молодик – до дощової погоди, зростаючий місяць – до посушливої.

Павуки плетуть маленьку павутину – до дощу.

Жаби голосно квакають – до дощу.

Що не можна робити 15 серпня

У народі вважалося, що Степан – захисник коней, тому тварин не можна використовувати для роботи. Інших серйозних заборон немає.

Хто народився 15 серпня

Лілія Подкопаєва (41 роки)

Лілія Подкопаєва

Українська гімнастка, заслужений майстер спорту України, суддя міжнародної категорії, володарка Кубка Європи. Нагороди: 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей. Також є абсолютною чемпіонкою світу зі спортивної гімнастики, чемпіонкою Європи, Олімпійською чемпіонкою Ігор в Атланті.

Бен Аффлек (47 років)

Бен Аффлек instagram / benaffleck

Американський актор, сценарист, режисер і продюсер. Лауреат двох премій "Оскар": за оригінальний сценарій фільму "Розумниця Уілл Хантінг" і за фільм "Операція "Арго". Відомий за роллю Брюса Уейна в фільмі за коміксами DC "Бетмен".

Дженніфер Лоуренс (29 років)

Дженніфер Лоуренс instagram / jlawthequeen

Американська актриса кіно і ТБ. Лауреат премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус", BAFTA, двох "Премій Гільдії кіноакторів США". Популярність отримала за роллю Кітнісс в сазі "Голодні ігри" та Містик у "Люди Ікс".

Нюша – Анна Шурочкіна (29 років)

Нюша instagram / nyusha_nyusha

Російська співачка, автор пісень, композитор, актриса. Відомі сингли: "Вою на луну", "Выбирать чудо", "Больно", "Воспоминание", "Выше".

Тіматі – Тимур Юнусов (36)

Тіматі instagram / timatiofficial

Хіп-хоп виконавець, співак, музичний продюсер, актор і підприємець, випускник "Фабрики зірок 4". Композиції: "Дерзкая", "Баклажан", "Не сходи с ума", "Мага", "Я и ты" та інші.

Віктор Шендерович (61 рік)

Віктор Шендерович fontanka

Російський журналіст, прозаїк, поет, драматург, сценарист, теле- і радіоведучий, сатирик, ліберальний публіцист, педагог. Колумніст журналу The New Times. Лауреат премії Московської Гельсінкської групи 2010 року

День смерті Віктора Цоя

Виктор Цой

У 1990 році цього дня помер легендарний музикант Віктор Цой. Він загинув у ДТП на 35 кілометрі траси Слока – Талсі в Латвії. Цой залишив після себе величезну музичну спадщину, а його пісні багато хто вважає пророчими. "Группа крови", Перемен", "Кукушка", "Пачка сигарет", "Звезда по имени Солнце", "Восьмиклассница" та багато інших пісень досі вважаються популярними.

Раніше OBOZREVATEL також повідомляв, як можна залучити багатства 15 серпня, в день повного місяця.

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