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Прикмети і свята 15 липня 2019: чого не можна робити

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15 липня 2019 року відзначають Всесвітній день навичок молоді та День українських миротворців.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 15 липня 2019: чого не можна робити

pexels.com

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Щороку 15 липня відзначається один із міжнародних днів ООН – Всесвітній день навичок молоді (World Youth Skills Day), заснований Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2014 року, з метою підвищення рівня інформованості про важливість інвестування у розвиток навичок молоді, покращення соціально-економічних умов для молодих людей для вирішення проблем безробіття та неповної зайнятості.

Прикмети і свята 15 липня 2019: чого не можна робити

pexels.com

21 травня 2013 року Верховна Рада України одноголосно ухвалила Постанову № 292-VII "Про встановлення Дня українських миротворців". Постановою визначено 15 липня Днем українських миротворців із подальшим святкуванням його на державному рівні, з метою вшануванням мужності і доблесті, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій і забезпечення збереження пам'яті славних героїв-миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту і миротворчого персоналу.

Прикмети і свята 15 липня 2019: чого не можна робити

Front News International

Прикмети 15 липня

  • Сазан починає хлюпатися – до теплої і ясної погоді.

  • Західний вітер повіяв – чекай дощу.

  • Поява на деревах перших жовтих листочків віщує ранню осінь і зиму.

  • Вранці по воді туман стелиться – на гарну погоду.

  • Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної непогоди.

  • На кінчиках листя трави з'явилася роса – до опадів.

Прикмети і свята 15 липня 2019: чого не можна робити

pexels.com

Народилися 15 липня

1606 – Рембрандт Харменс ван Рейн (пом. 1669), один із найвідоміших та найшанованіших голландських художників.

Прикмети і свята 15 липня 2019: чого не можна робити

wikipedia.org

1956 – Ієн Кертіс (пом. 1980), британський музикант, співак, автор текстів пісень, вокаліст гурту "Joy Division".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки відпочиватимуть українці у 2019 році.

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свята
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