Прикмети і свята 15 квітня: що не можна робити в цей день
15 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Велику середу 2020 і Міжнародний день культури.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
Велика середа 2020
У Велику середу християни зі скорботою згадують рішення Іуди Іскаріота про зраду свого Вчителя за 30 срібняків. Також згадується грішниця, яка, омивши сльозами і помазавши дорогоцінним миром ноги Христа, підготувала Його таким чином до поховання.
Міжнародний день культури
Міжнародний день культури (World Day of Culture) відзначається в багатьох країнах світу щорічно 15 квітня. Він був заснований на честь ухвлення 15 квітня 1935 року міжнародного договору "Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток", який став відомий в міжнародно-правовій практиці як Пакт Реріха.
Прикмети 15 квітня
якщо лід на річках вже зійшов – цього року буде гарна рибна ловля;
вода в річці повільно тече – до неврожаю;
перепел або глухар кричить – до багатого збору хліба;
голуби воркують – до потепління;
клин журавлів на південь у цей день полетів – до невдалого і неврожайного року;
ворони високо в небі граються – до ясної погоди, сонячної.
Що не можна робити 15 квітня
шити і вишивати;
лаятися;
голосно розмовляти;
носити відвертий одяг.
Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.