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15 квітня • оновлено в 00:50
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Прикмети і свята 15 квітня: що не можна робити в цей день

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15 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Велику середу 2020 і Міжнародний день культури.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 15 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Велика середа 2020

У Велику середу християни зі скорботою згадують рішення Іуди Іскаріота про зраду свого Вчителя за 30 срібняків. Також згадується грішниця, яка, омивши сльозами і помазавши дорогоцінним миром ноги Христа, підготувала Його таким чином до поховання.

Прикмети і свята 15 квітня: що не можна робити в цей день

Міжнародний день культури

Міжнародний день культури (World Day of Culture) відзначається в багатьох країнах світу щорічно 15 квітня. Він був заснований на честь ухвлення 15 квітня 1935 року міжнародного договору "Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток", який став відомий в міжнародно-правовій практиці як Пакт Реріха.

Прикмети і свята 15 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 15 квітня

  • якщо лід на річках вже зійшов – цього року буде гарна рибна ловля;

  • вода в річці повільно тече – до неврожаю;

  • перепел або глухар кричить – до багатого збору хліба;

  • голуби воркують – до потепління;

  • клин журавлів на південь у цей день полетів – до невдалого і неврожайного року;

  • ворони високо в небі граються – до ясної погоди, сонячної.

Прикмети і свята 15 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 15 квітня

  • шити і вишивати;

  • лаятися;

  • голосно розмовляти;

  • носити відвертий одяг.

Прикмети і свята 15 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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