Прикмети і свята 15 квітня: що не можна робити в цей день

15 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Велику середу 2020 і Міжнародний день культури.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Велика середа 2020

У Велику середу християни зі скорботою згадують рішення Іуди Іскаріота про зраду свого Вчителя за 30 срібняків. Також згадується грішниця, яка, омивши сльозами і помазавши дорогоцінним миром ноги Христа, підготувала Його таким чином до поховання.

Міжнародний день культури

Міжнародний день культури (World Day of Culture) відзначається в багатьох країнах світу щорічно 15 квітня. Він був заснований на честь ухвлення 15 квітня 1935 року міжнародного договору "Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток", який став відомий в міжнародно-правовій практиці як Пакт Реріха.

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Прикмети 15 квітня

якщо лід на річках вже зійшов – цього року буде гарна рибна ловля;

вода в річці повільно тече – до неврожаю;

перепел або глухар кричить – до багатого збору хліба;

голуби воркують – до потепління;

клин журавлів на південь у цей день полетів – до невдалого і неврожайного року;

ворони високо в небі граються – до ясної погоди, сонячної.

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Що не можна робити 15 квітня

шити і вишивати;

лаятися;

голосно розмовляти;

носити відвертий одяг.

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Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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