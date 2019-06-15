Прикмети і свята 15 червня 2019: що не можна робити

15 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат: Всесвітній день вітру, Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку.

Також святкується Троїцька субота, День національного порятунку в Азербайджані, День прапора Республіки Вірменія. А прикмети розкажуть якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає 14 червня для історії.

Всесвітній день вітру був ініційований Європейською асоціацією вітроенергетики і Всесвітньою радою з енергії вітру. Мета – привернення уваги громадськості до величезного потенціалу вітроенергетики. На думку експертів, розвиток цієї галузі допоможе вирішити великий ряд проблем, в тому числі економічного та екологічного характеру.

день вітру pixabay

Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку. Свято було введено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2011 році. Люди похилого віку відносяться до категорії незахищених громадян. Тому ООН підняла питання про необхідність вирішення проблем, які можуть виникнути в житті людини, яка переходить до похилого віку, а також закликала держави забезпечити інтереси цих громадян нарівні з іншими.

Літній чоловік pixabay

Троїцька поминальна субота веде коріння до апостольських часів. Прийнято згадувати покійних і молитися про спасіння їхніх душ. У храмах здійснюються заупокійні Літургії та панахиди.

Троїцька субота ShutterStock

Поминання відбувається священнослужителями біля вівтаря, коли з просфори виймаються частки, які потім занурюються в чашу з Тілом і Кров'ю Христовою під молитву: "Омий, Господи, гріхи тих, що тут поминалися, Кров'ю Твоєю Дорогоцінною, молитвами святих Твоїх". Після відвідин храму прийнято йти на кладовище. Також цього дня вшановують пам'ять святителя Никифора Сповідника.

Що не можна робити 15 червня

Не можна їсти та залишати їжу й спиртні напої на кладовищі.

Не можна займатися новими справами, їх краще відкласти.

Не можна шити, прати і купатися у відкритих водоймах.

Навпаки можна і потрібно: працювати, робити генеральне прибирання в будинку і прикрашати своє житло святими травами до Трійці.

Прикмети на 15 червня

Пішов дощ – буде добрий врожай грибів і ягід.

Тумани часто стеляться – буде багато грибів, сильні роси вранці – до родючості.

Соловей співає всю ніч – буде хороша погода.

Сонце за хмари зайшло з вечора – до негоди.

Вночі та вранці вітру не було – день буде сонячним.

15 червня – день смерті російської співачки Жанни Фріске, яка пішла з життя в 2015 році через рак мозку. Неоперабельну пухлину в неї виявили у 2013 році. Фріске намагалися врятувати всілякими способами: збирали гроші на лікування, лікарі докладали зусилля. Але все було марно. Співачка вмерла у 40 років.

Жанна Фріске Instagram @ friskefan

Хто народився 15 червня

Джеймс Белуші – відомий американський актор, 65 років. Фільми: "К-9. Собача робота", "Кучерявка Сью", "Гомер і Едді", "Сальвадор" та багато іншого.

Джеймс Белуші Cosmo

Кортні Кокс – американська актриса, 55 лет. Мільйони телеглядачів по всьому світу запам'ятали її, як Моніку з серіалу "Друзі".

Кортні Кокс Instagram @ courteneycoxofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Свята Трійця припадає на неділю, 16 червня, за традицією її святкують три дні. Таким чином понеділок, 17 червня, буде вихідним.

Цього дня прийнято прикрашати будинок зеленню і травами. Але існує дві заборонені рослини. Про те, як привітати своїх рідних і близьких з Зеленими святами, читайте за цим посиланням.

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