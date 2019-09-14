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14 вересня • оновлено в 10:01
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Прикмети і свята 14 вересня: що не можна робити

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14 вересня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці – найцікавіші з них.

Початок індикту в православної церкви, запатентована стрічка для друкарської машинки, відзначають День українського кіно, а також День фізкультури і спорту - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 14 вересня: що не можна робити
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Свята та пам'ятні дати вересня: що відзначається

День українського кіно. Першу кінозйомку провів фотограф Альфред Федецький в Харкові. Він зняв кілька хронікальних сюжетів в 1896 році і показав їх на кіносеанс в міському оперному театрі.

Це національне професійне свято, яке відзначається в Україні щорічно у другу суботу вересня.

"День українського кіно" отримав статус офіційного державного професійного свята в 1996 році.

Прикмети і свята 14 вересня: що не можна робити

День фізкультури і спорту. Українські спортсмени завоювали понад 400 олімпійських медалей і продовжують підкорювати світові спортивні арени. Відзначається в другу суботу вересня згідно з указом президента від 29 червня 1994 року № 340/94.

Початок індикту в православної церкви

14 вересня православна церква просить благословення у Бога і відзначає початок індикта. У цей день починається новий церковний рік. У цей день християни просять у Бога благословення.

Прикмети 14 вересня

  • Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.

  • Південний вітер дме – до теплої і сирої зими.

  • Якщо вітер з-під сонця, то в зимові місяці будуть часто дути північні вітри.

  • Дощова погода – до сирої осені.

Прикмети і свята 14 вересня: що не можна робити

Народилося 14 вересня

1 486 - Генріх Корнелій Агріппа Неттесгеймскій, німецький лікар і філософ, містик, найбільший теоретик окультизму.

Прикмети і свята 14 вересня: що не можна робити

1946 - Піт Егню, бас-гітарист шотландського рок-гурту "Nazareth".

1947 - Сем Нілл (справжнє ім'я Найджел Джон Дермот Нілл), англійський актор новозеландського походження.

Прикмети і свята 14 вересня: що не можна робити

1983 - Емі Уайнхаус, англійська співачка, автор пісень.

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