Прикмети і свята 14 вересня: що не можна робити

14 вересня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці – найцікавіші з них.
Початок індикту в православної церкви, запатентована стрічка для друкарської машинки, відзначають День українського кіно, а також День фізкультури і спорту - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.
День українського кіно. Першу кінозйомку провів фотограф Альфред Федецький в Харкові. Він зняв кілька хронікальних сюжетів в 1896 році і показав їх на кіносеанс в міському оперному театрі.
Це національне професійне свято, яке відзначається в Україні щорічно у другу суботу вересня.
"День українського кіно" отримав статус офіційного державного професійного свята в 1996 році.
День фізкультури і спорту. Українські спортсмени завоювали понад 400 олімпійських медалей і продовжують підкорювати світові спортивні арени. Відзначається в другу суботу вересня згідно з указом президента від 29 червня 1994 року № 340/94.
Початок індикту в православної церкви
14 вересня православна церква просить благословення у Бога і відзначає початок індикта. У цей день починається новий церковний рік. У цей день християни просять у Бога благословення.
Прикмети 14 вересня
Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.
Південний вітер дме – до теплої і сирої зими.
Якщо вітер з-під сонця, то в зимові місяці будуть часто дути північні вітри.
Дощова погода – до сирої осені.
Народилося 14 вересня
1 486 - Генріх Корнелій Агріппа Неттесгеймскій, німецький лікар і філософ, містик, найбільший теоретик окультизму.
1946 - Піт Егню, бас-гітарист шотландського рок-гурту "Nazareth".
1947 - Сем Нілл (справжнє ім'я Найджел Джон Дермот Нілл), англійський актор новозеландського походження.
1983 - Емі Уайнхаус, англійська співачка, автор пісень.
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