Прикмети і свята 14 серпня: що не можна робити

14 серпня в усьому світі й в Україні відзначають кілька свят. Серед них: Медовий Спас (Маковія), Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього.
Також цього дня починається Успенський піст. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
Свята 14 серпня
Медовий Спас (Перший Спас або Маковія)
мед
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У церковному календарі це свято називається днем семи мучеників Макковеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя Єлеазара, які прийняли мученицьку смерть від сирійського царя Антіоха Єпіфана за віру в Бога.
З цього дня можуть їсти мед ті, хто дотримувався посту. Наші предки, за повір'ями, починали збирати мед і мак, з яких потім робили випічку. А в наші дні прийнято святити мед і воду в храмі, тому ця подія і називається Медовий спас.
Початок Успенського посту
Продукти харчування й мед
newstut
Успенський піст встановлено з 14 до 28 серпня перед великим святом Успіння Божої Матері. Його прирівнюють також до Великого посту. З раціону виключаються молочні, м'ясні та рибні страви, яйця, випічка, солодощі, а в суботу та неділю дозволяється рослинна олія.
Свято Походження (винесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього
Храм свт. Миколи Мірлікійського / hramsaburovo
Перший день Успенського посту пов'язаний саме з цією подією. Відтоді, як Син Божий освятив Хрест Своїми стражданнями, в ньому стала проявлятися чудодійна сила. Цього дня в храмах прийнято виносити Хреста та поклонятися йому.
Прикмети 14 серпня
Маковія
Якою була погода на Маковія – такою буде 28 серпня.
Олені в воду заходять – в річках купатися не можна.
Вітер на вулиці – зима буде холодною і сніжною.
Дощ іде – в поле виходити не варто.
Троянди відцвіли – холода скоро настануть.
Кульбаби все ще цвітуть – осінь буде теплою.
Якщо малина в лісі велика – час озимі сіяти.
Що не можна робити на Медовий спас 14 серпня
На Маковія строго заборонено купатися, сваритися чи бажати зла, проводити галасливі гуляння, виконувати важку роботу.
Хто народився 14 серпня
Міла Куніс (36 років)
Міла Куніс
instagram / _mila_kunis
Американська актриса, зірка Голлівуду з українським корінням, одружена з Ештоном Катчером. Відомі ролі: "Чорний лебідь", "Третій зайвий", "Макс Пейн", "Секс по дружбі", "Оз: Великий і жахливий" та інші.
Холлі Беррі (53 роки)
Холлі Беррі
instagram / halleberry
Американська актриса, зірка Голлівуду, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" і "Еммі". Відомі ролі: "Жінка кішка", "Джон Вік 3", "Готика", "Люди Ікс" (всі частини), "Ідеальний незнайомець", "Хмарний атлас" та інші.
Наталка Карпа (38 років)
Наталка Карпа
instagram / natalkakarpa
Українська співачка, заслужена артистка України. Найпопулярніша пісня – "Калина". Дискографія: "Любовь спасет мир", "Ты прости мне", "Рождественская звезда", "История", "Лучше всего", "Колядки и Новогодние песни"
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