Прикмети і свята 14 серпня: що не можна робити

14 серпня в усьому світі й в Україні відзначають кілька свят. Серед них: Медовий Спас (Маковія), Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього.

Також цього дня починається Успенський піст. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 14 серпня

Медовий Спас (Перший Спас або Маковія)

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У церковному календарі це свято називається днем семи мучеників Макковеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя Єлеазара, які прийняли мученицьку смерть від сирійського царя Антіоха Єпіфана за віру в Бога.

З цього дня можуть їсти мед ті, хто дотримувався посту. Наші предки, за повір'ями, починали збирати мед і мак, з яких потім робили випічку. А в наші дні прийнято святити мед і воду в храмі, тому ця подія і називається Медовий спас.

Початок Успенського посту

Продукти харчування й мед newstut

Успенський піст встановлено з 14 до 28 серпня перед великим святом Успіння Божої Матері. Його прирівнюють також до Великого посту. З раціону виключаються молочні, м'ясні та рибні страви, яйця, випічка, солодощі, а в суботу та неділю дозволяється рослинна олія.

Свято Походження (винесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього

Храм свт. Миколи Мірлікійського / hramsaburovo

Перший день Успенського посту пов'язаний саме з цією подією. Відтоді, як Син Божий освятив Хрест Своїми стражданнями, в ньому стала проявлятися чудодійна сила. Цього дня в храмах прийнято виносити Хреста та поклонятися йому.

Маковія Pinterest

Якою була погода на Маковія – такою буде 28 серпня.

Олені в воду заходять – в річках купатися не можна.

Вітер на вулиці – зима буде холодною і сніжною.

Дощ іде – в поле виходити не варто.

Троянди відцвіли – холода скоро настануть.

Кульбаби все ще цвітуть – осінь буде теплою.

Якщо малина в лісі велика – час озимі сіяти.

На Маковія строго заборонено купатися, сваритися чи бажати зла, проводити галасливі гуляння, виконувати важку роботу.

Хто народився 14 серпня

Міла Куніс instagram / _mila_kunis

Американська актриса, зірка Голлівуду з українським корінням, одружена з Ештоном Катчером. Відомі ролі: "Чорний лебідь", "Третій зайвий", "Макс Пейн", "Секс по дружбі", "Оз: Великий і жахливий" та інші.

Холлі Беррі instagram / halleberry

Американська актриса, зірка Голлівуду, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" і "Еммі". Відомі ролі: "Жінка кішка", "Джон Вік 3", "Готика", "Люди Ікс" (всі частини), "Ідеальний незнайомець", "Хмарний атлас" та інші.

Наталка Карпа instagram / natalkakarpa

Українська співачка, заслужена артистка України. Найпопулярніша пісня – "Калина". Дискографія: "Любовь спасет мир", "Ты прости мне", "Рождественская звезда", "История", "Лучше всего", "Колядки и Новогодние песни"

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