Прикмети і свята 14 червня: що не можна робити в цей день

14 червня 2020 року в Україні та у всьому світі святкують Всесвітній день донора крові та День блогера. Також в народному календарі відзначають Устинов день.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Устинов день

14 червня православна церква згадує мученика Юстина Філософа й з ним Харитона, Харити, Евелпіста, Ієракса, Пеона і Валеріана, які постраждали в один і той же час за християнську віру. У народі це свято називають: "Устинов день", "День Устина і Харитона", "Устим і Харитон".

Святий Юстин vsyamagik.ru

Люди вірили, що в цей день не можна ходити на город, бо неодмінно буде пожежа. Жінки намагалися провести цей день разом з коханою людиною, тому що вважали, що Устин віддячить за це, і пара ніколи не розлучиться.

freepik.com

Всесвітній день донора крові був введений в травні 2005 року. Дата приурочена до дня народження Карла Ландштейнера – австрійського лікаря та імунолога, Нобелівського лауреата, який відкрив групи крові у людини. Цілями цієї події є підвищення обізнаності про необхідність безпечного донорства і вираження подяки тим, хто добровільно робить внесок для порятунку людських життів.

podrobnosti.ua

День координується Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Міжнародним товариством з переливання крові та Міжнародною федерацією організацій донорів крові.

День блогера

Щорічно 14 червня інтернет-спільнота відзначає Міжнародний день блогера. Ідея проведення цього свята народилася у 2004 році.

stb.ua

Відразу 500 осіб з більш ніж 40 країн, об'єднавшись, вирішили, що їм потрібен свій день – свого роду символ дружніх відносин між мережевими блогерами усього світу.

Прикмети 14 червня

zastavok.net

14 червня вранці ясно – буде хороший урожай ярих.

На Устина вітер із заходу – скоро погіршиться погода.

Дощ 14 червня обіцяє хороший врожай льону і конопель.

Що не можна робити 14 червня

jamadvice.com.ua

Не можна мити голову, щоб не було неприємностей.

Не можна лаятися з близькими, інакше буде поганий рік.

Забороняється ходити на город, інакше може статися пожежа.

Також категорично заборонено рвати цілющі рослини разом з корінням, інакше саме зілля тільки зашкодить.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.

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