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13 вересня • оновлено в 01:54
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Прикмети і свята 13 вересня 2019: що не можна робити в цей день

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13 вересня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій.

Положення Чесного Пояса Пресвятої Богородиці, Мікеланджело почав працювати над Давидом, в США вийшов сингл "Yesterday" гурту "Бітлз", День програміста - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 13 вересня 2019: що не можна робити в цей день
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Свята та пам'ятні дати вересня: що відзначається

День програміста 2019 відзначається 13 вересня, і дата святкування вибрана не випадково. Це 256-й день в році - саме стільки значень можна виразити за допомогою 8-ми розрядного байта.

Прикмети і свята 13 вересня 2019: що не можна робити в цей день

13 вересня відзначається Положення Чесного Пояса Пресвятої Богородиці.

За переказами, Свята Марія власноруч виткала пояс з верблюжої вовни. За однією з версій Пресвята Богородиця, після Свого Успіння, з'явилася до апостолові Фомі і віддала йому пояс. Як відомо з писань, апостол не встиг на похорон Божої Матері, в цей час він був далеко в Індії. Щоб втішити вірного учня Христового, Вона, за його молитвами, передала йому в руки святиню.

Прикмети і свята 13 вересня 2019: що не можна робити в цей день

Прикмети 13 вересня

  • Не можна вирушати в подорож, оскільки така дорога буде наповнена не завжди приємними сюрпризами.

  • Вважається, що в цей день трапляється багато автомобільних аварій, тому водіям слід бути особливо обережними за кермом.

  • У такий день не слід лягати в лікарню і не слід проводити операцію, оскільки є ризик, що дії медичного персоналу не приведуть до благополучного результату.

  • Весілля в п'ятницю 13-го – дуже небажане явище.

  • Якщо у вас немає серйозних справ, в цей день краще не виходити з дому взагалі.

  • Не укладайте цей день угод і не робіть покупок, особливо великих.

Прикмети і свята 13 вересня 2019: що не можна робити в цей день

Народилися 13 вересня

1876 - Шервуд Андерсон, американський письменник.

Прикмети і свята 13 вересня 2019: що не можна робити в цей день

1961 - Дейв Мастейн, американський гітарист, вокаліст, автор пісень, лідер треш-метал-гурту "Megadeth".

Прикмети і свята 13 вересня 2019: що не можна робити в цей день

1968 - Емма Віклунд, шведська фотомодель і кіноактриса

Прикмети і свята 13 вересня 2019: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL повідомляв прогноз погоди на вересень-2019, а також підготував детальний гороскоп на вересень для кожного з знаків Зодіаку.

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