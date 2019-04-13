Прикмети і свята 13 квітня 2019: як не потрапити в біду

13 квітня 2019 року відзначають кілька свят, а також пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Всесвітній день рок-н-ролу, а також народився Гай Фокс і Сергій Шнуров.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
Всесвітній день рок-н-ролу
Всесвітній день рок-н-ролу (World Rock-n-roll Day) - відзначається щорічно 13 квітня, незважаючи на те, що історична подія, яке послужило основою для свята, відбулося 12 квітня. У 1954 році Білл Хейлі записав сингл "Rock Around The Clock", який став знаковим в музиці.
Прикмети 13 квітня
Синє небо при безвітряній погоді, а також прозорі хмари – буде дощ;
Сонячний день – прикмета до того, що літо теплим буде;
У клена і берези сік виділяється – чекай потепління;
Чим прозоріші хмари, тим тихіша погода, але дощ можливий;
Перелітні птахи злітаються зграями – прикмета того, що буде весна з гарною погодою;
Сонячний дні 13 квітня – чекай потепління на тривалий термін.
Народилися 13 квітня
1570 - Гай Фокс (пом. 1606), англійський дворянин, найвідоміший учасник Порохової змови.
1743 - Томас Джефферсон (пом. 1826), 3-й президент США (1801-1809), один з батьків-засновників Сполучених Штатів.
1887 - Іван Кавалерідзе (пом. 1978), український радянський скульптор, режисер театру і кіно, сценарист, драматург.
1973 - Сергій Шнуров, російський рок-музикант і актор, лідер гурту "Ленінград".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 11 березня розпочався Великий піст 2019 року, який триватиме до 27 квітня. Українці зможуть пройти таким чином шлях очищення до Великодня.
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