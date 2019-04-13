|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/свята

Прикмети і свята 13 квітня 2019: як не потрапити в біду

1.2тЧитати матеріал російською

13 квітня 2019 року відзначають кілька свят, а також пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Всесвітній день рок-н-ролу, а також народився Гай Фокс і Сергій Шнуров.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 13 квітня 2019: як не потрапити в біду

Всесвітній день рок-н-ролу

Всесвітній день рок-н-ролу (World Rock-n-roll Day) - відзначається щорічно 13 квітня, незважаючи на те, що історична подія, яке послужило основою для свята, відбулося 12 квітня. У 1954 році Білл Хейлі записав сингл "Rock Around The Clock", який став знаковим в музиці.

Прикмети і свята 13 квітня 2019: як не потрапити в біду

Прикмети 13 квітня

Синє небо при безвітряній погоді, а також прозорі хмари – буде дощ;

Сонячний день – прикмета до того, що літо теплим буде;

У клена і берези сік виділяється – чекай потепління;

Чим прозоріші хмари, тим тихіша погода, але дощ можливий;

Перелітні птахи злітаються зграями – прикмета того, що буде весна з гарною погодою;

Сонячний дні 13 квітня – чекай потепління на тривалий термін.

Прикмети і свята 13 квітня 2019: як не потрапити в біду

Народилися 13 квітня

1570 - Гай Фокс (пом. 1606), англійський дворянин, найвідоміший учасник Порохової змови.

Прикмети і свята 13 квітня 2019: як не потрапити в біду

1743 - Томас Джефферсон (пом. 1826), 3-й президент США (1801-1809), один з батьків-засновників Сполучених Штатів.

Прикмети і свята 13 квітня 2019: як не потрапити в біду

1887 - Іван Кавалерідзе (пом. 1978), український радянський скульптор, режисер театру і кіно, сценарист, драматург.

1973 - Сергій Шнуров, російський рок-музикант і актор, лідер гурту "Ленінград".

Прикмети і свята 13 квітня 2019: як не потрапити в біду

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 11 березня розпочався Великий піст 2019 року, який триватиме до 27 квітня. Українці зможуть пройти таким чином шлях очищення до Великодня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Нахуй ваш Всемирный день рок-н-ролла. В этот день 75 лет назад освобожден Симферополь от немецко-фашистских захватчиков и их пособников бандеровцев!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки