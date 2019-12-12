Прикмети і свята 13 грудня: що не можна робити в цей день

13 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День святої Люції у західних християн і День святого апостола Андрія Первозванного.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День святої Люції у західних християн

13 грудня католики відзначають День святої Люції (День Святої Люсії, Saint Lucy's Day), мучениці часів Діоклетіана (3 століття).

Ім'я Люція походить від латинського слова "lux" - "світло". Зі святом в її честь пов'язана приказка: "Зі святою Люцією ночі зменшуються". З'явилася вона ще в епоху юліанського календаря, відповідно до якого на 13 грудня припадав день зимового сонцестояння. Після григорианской реформи 1582 року найкоротший день у році випав на 21 грудня. Після цього народна мудрість перестала відповідати дійсності, що знайшло відображення в доповненні до приказки: "Зі святою Люцією ночі зменшуються, але дні довше не стають".

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День святого апостола Андрія Первозванного

13 грудня Православна церква вшановує пам'ять Апостола Андрія Первозванного. Святий апостол Андрій Первозванний – один з дванадцяти апостолів. У ніч на Андрія, з 12 на 13 грудня, дівчата і жінки влаштовують ворожіння на судженого або на майбутнє. І хоча церква не заохочує подібного, ця традиція є дуже давньою.

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Прикмети 13 грудня

Якщо до свята Андрія йде сніг – зима буде морозною і холодною.

Холодно, але сонячно – бути хорошому врожаю.

Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла і малосніжна, якщо випаде – холодна і сніжна.

Якщо тиха вода – хороша зима, галаслива – тріщати будуть морози, будуть бурі, хуртовини.

Червоний вогонь в печі – на холоднечу, білий – на відлигу.

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Що не можна робити 13 грудня

У день святого Андрія забороняється шити, ткати, прясти, виконувати важку роботу по дому.

Церквою заборонено гадати і влаштовувати гучні гулянки з алкоголем.

У цей день все ще діють заборони Різдвяного посту 2019.

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Народилися 13 грудня

1893 - Микола Хвильовий (наклав на себе руки в 1933), український письменник і публіцист.

Микола Хвильовий wikipedia.org

1981 - Емі Лі, американська співачка в жанрі альтернативного року.

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