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12 грудня • оновлено в 20:19
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Прикмети і свята 13 грудня: що не можна робити в цей день

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13 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День святої Люції у західних християн і День святого апостола Андрія Первозванного.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 13 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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День святої Люції у західних християн

13 грудня католики відзначають День святої Люції (День Святої Люсії, Saint Lucy's Day), мучениці часів Діоклетіана (3 століття).

Ім'я Люція походить від латинського слова "lux" - "світло". Зі святом в її честь пов'язана приказка: "Зі святою Люцією ночі зменшуються". З'явилася вона ще в епоху юліанського календаря, відповідно до якого на 13 грудня припадав день зимового сонцестояння. Після григорианской реформи 1582 року найкоротший день у році випав на 21 грудня. Після цього народна мудрість перестала відповідати дійсності, що знайшло відображення в доповненні до приказки: "Зі святою Люцією ночі зменшуються, але дні довше не стають".

Прикмети і свята 13 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День святого апостола Андрія Первозванного

13 грудня Православна церква вшановує пам'ять Апостола Андрія Первозванного. Святий апостол Андрій Первозванний – один з дванадцяти апостолів. У ніч на Андрія, з 12 на 13 грудня, дівчата і жінки влаштовують ворожіння на судженого або на майбутнє. І хоча церква не заохочує подібного, ця традиція є дуже давньою.

Прикмети і свята 13 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 13 грудня

  • Якщо до свята Андрія йде сніг – зима буде морозною і холодною.

  • Холодно, але сонячно – бути хорошому врожаю.

  • Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла і малосніжна, якщо випаде – холодна і сніжна.

  • Якщо тиха вода – хороша зима, галаслива – тріщати будуть морози, будуть бурі, хуртовини.

  • Червоний вогонь в печі – на холоднечу, білий – на відлигу.

Прикмети і свята 13 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 13 грудня

  • У день святого Андрія забороняється шити, ткати, прясти, виконувати важку роботу по дому.

  • Церквою заборонено гадати і влаштовувати гучні гулянки з алкоголем.

  • У цей день все ще діють заборони Різдвяного посту 2019.

Прикмети і свята 13 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народилися 13 грудня

1893 - Микола Хвильовий (наклав на себе руки в 1933), український письменник і публіцист.

Микола Хвильовий

Микола Хвильовий

wikipedia.org

1981 - Емі Лі, американська співачка в жанрі альтернативного року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

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Автор
Марія Дідик
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