Прикмети і свята 13 грудня: що не можна робити в цей день

13 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День святої Люції у західних християн і День святого апостола Андрія Первозванного.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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День святої Люції у західних християн
13 грудня католики відзначають День святої Люції (День Святої Люсії, Saint Lucy's Day), мучениці часів Діоклетіана (3 століття).
Ім'я Люція походить від латинського слова "lux" - "світло". Зі святом в її честь пов'язана приказка: "Зі святою Люцією ночі зменшуються". З'явилася вона ще в епоху юліанського календаря, відповідно до якого на 13 грудня припадав день зимового сонцестояння. Після григорианской реформи 1582 року найкоротший день у році випав на 21 грудня. Після цього народна мудрість перестала відповідати дійсності, що знайшло відображення в доповненні до приказки: "Зі святою Люцією ночі зменшуються, але дні довше не стають".
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День святого апостола Андрія Первозванного
13 грудня Православна церква вшановує пам'ять Апостола Андрія Первозванного. Святий апостол Андрій Первозванний – один з дванадцяти апостолів. У ніч на Андрія, з 12 на 13 грудня, дівчата і жінки влаштовують ворожіння на судженого або на майбутнє. І хоча церква не заохочує подібного, ця традиція є дуже давньою.
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Прикмети 13 грудня
Якщо до свята Андрія йде сніг – зима буде морозною і холодною.
Холодно, але сонячно – бути хорошому врожаю.
Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла і малосніжна, якщо випаде – холодна і сніжна.
Якщо тиха вода – хороша зима, галаслива – тріщати будуть морози, будуть бурі, хуртовини.
Червоний вогонь в печі – на холоднечу, білий – на відлигу.
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Що не можна робити 13 грудня
У день святого Андрія забороняється шити, ткати, прясти, виконувати важку роботу по дому.
Церквою заборонено гадати і влаштовувати гучні гулянки з алкоголем.
У цей день все ще діють заборони Різдвяного посту 2019.
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Народилися 13 грудня
1893 - Микола Хвильовий (наклав на себе руки в 1933), український письменник і публіцист.
Микола Хвильовий
wikipedia.org
1981 - Емі Лі, американська співачка в жанрі альтернативного року.
Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.
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