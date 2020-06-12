Прикмети і свята 13 червня: чого не можна робити в цей день

13 червня 2020 року православна церква вшановує пам'ять апостола і мученика Єремію Команського, дату також називають днем Веремія-розпрягальника. Католицька церква відзначає день святого Антонія.

Прикмети також розкажуть, якою буде погода найближчим часом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Веремія-розпрягальника

Православна церква 13 червня згадує апостола Єремію Команського. У народі цей день отримав назву "Веремій-розпрягальник". Таке ім'я пов'язане з тим, що після закінчення посівних робіт коней звільняли від важких обладунків для обробки землі – розпрягали.

Коням 13 червня приділяли особливу увагу, дякували їм за виконану роботу. Тварин бавили всілякими смаколиками, купали, давали їм відпочити. А якщо на Веремія-розпрягальника запрягти коня, то він найближчим часом захворіє.

Веремій-розпрягальник poembook.ru

Існувало повір'я, що коли селяни йшли з поля, завершивши посів ярових, їм на зміну приходив польовик, або житній дід, який був істотою відлюдькуватою. Часом він міг пожартувати над людиною: завести в болото, збити з дороги і т.п. Польовик намагався не потрапляти на очі людям. Іноді його можна було побачити на межі поля, тому спати там заборонялося.

День святого Антонія у західних християн

Католицька церква святкує 13 червня День святого Антонія. Його мощі спочивають у Падуї (Італія), у величній базиліці, спорудженій на його честь.

Святий Антоній catholickemerovo.ru

Святий Антоній Падуанський (St. Anthony of Padua) – один із найулюбленіших і широко шанованих святих католицької церкви. Антоній залишив пам'ять про себе не тільки як про священика, проповідника і богослова, але і як про великого чудотворця: Господь здійснював через нього численні чудеса, щоб проявити свою всемогутність, славу і милосердя навіть закоренілим грішникам і допомогти їм знайти шлях істини в зверненні до Богу.

Прикмети на 13 червня

Сильна роса – до сонячного дня.

Увечері немає роси – завтра буде дощ.

Роса швидко висихає – до дощу.

Чим більше ввечері роси, тим спекотніше буде на наступний день.

Негода на Веремія віщує сувору зиму.

Якщо день погожий, то збір хліба буде пригожим.

Зозуля кує на гарну погоду.

Сильний туман вранці – до врожаю грибів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають у червні.