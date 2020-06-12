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12 червня • оновлено в 20:51
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Прикмети і свята 13 червня: чого не можна робити в цей день

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13 червня 2020 року православна церква вшановує пам'ять апостола і мученика Єремію Команського, дату також називають днем Веремія-розпрягальника. Католицька церква відзначає день святого Антонія.

Прикмети також розкажуть, якою буде погода найближчим часом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 13 червня: чого не можна робити в цей день

Рixabay

Веремія-розпрягальника

Православна церква 13 червня згадує апостола Єремію Команського. У народі цей день отримав назву "Веремій-розпрягальник". Таке ім'я пов'язане з тим, що після закінчення посівних робіт коней звільняли від важких обладунків для обробки землі – розпрягали.

Коням 13 червня приділяли особливу увагу, дякували їм за виконану роботу. Тварин бавили всілякими смаколиками, купали, давали їм відпочити. А якщо на Веремія-розпрягальника запрягти коня, то він найближчим часом захворіє.

Веремій-розпрягальник

Веремій-розпрягальник

poembook.ru

Існувало повір'я, що коли селяни йшли з поля, завершивши посів ярових, їм на зміну приходив польовик, або житній дід, який був істотою відлюдькуватою. Часом він міг пожартувати над людиною: завести в болото, збити з дороги і т.п. Польовик намагався не потрапляти на очі людям. Іноді його можна було побачити на межі поля, тому спати там заборонялося.

День святого Антонія у західних християн

Католицька церква святкує 13 червня День святого Антонія. Його мощі спочивають у Падуї (Італія), у величній базиліці, спорудженій на його честь.

Святий Антоній

Святий Антоній

catholickemerovo.ru

Святий Антоній Падуанський (St. Anthony of Padua) – один із найулюбленіших і широко шанованих святих католицької церкви. Антоній залишив пам'ять про себе не тільки як про священика, проповідника і богослова, але і як про великого чудотворця: Господь здійснював через нього численні чудеса, щоб проявити свою всемогутність, славу і милосердя навіть закоренілим грішникам і допомогти їм знайти шлях істини в зверненні до Богу.

Прикмети на 13 червня

  • Сильна роса – до сонячного дня.

  • Увечері немає роси – завтра буде дощ.

  • Роса швидко висихає – до дощу.

  • Чим більше ввечері роси, тим спекотніше буде на наступний день.

  • Негода на Веремія віщує сувору зиму.

  • Якщо день погожий, то збір хліба буде пригожим.

  • Зозуля кує на гарну погоду.

  • Сильний туман вранці – до врожаю грибів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають у червні.

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Автор
Єва Романова
Тема
свята
Місце
Україна
Тег
свято
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