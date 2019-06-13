Прикмети і свята 13 червня 2019: що не можна робити

13 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, святкують Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, Семик (зелені свята).

Також у західних християн День святого Антонія, а ще день швейної машинки. Прикмети 6 травня можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

Моделі: Сер Майор і Настя Жидкова

Свято було встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 18 грудня 2014 року. Люди з альбінізмом стикаються з численними формами дискримінації по всьому світу. Цей феномен досі неправильно розуміють. Мета цього дня – вживати заходів для ліквідації будь-яких видів дискримінації.

Семик (Зелені свята) – головний рубіж між весною і літом. В обрядах вітали літо і початок літніх польових робіт. Цикл святок складався з декількох обрядів: внесення в село берізи, завивання вінків, кумління, похорони зозулі. Дівчата співали пісні і засівали поле.

Семик без чаклунства

У будинок було прийнято приносити гілки берези і букети перших квітів. Листя сушили і зберігали в затишному місці весь рік. Після початку жнив рослини клали в житницю або підмішували до свіжого сіна. А з листя вили вінки, клали їх у горщики, де висаджували капустяну розсаду. Вважалося, що Троїцькі рослини володіють магічною силою. Зелені святки завершувалися обрядом похорону або проводів Костроми – пов'язаний із завершенням зелених свят.

День святого Антонія святкує Католицька церква. Його мощі спочивають у Падуї (Італія). Святий Антоній Падуанський – один з найулюбленіших святих Католицької церкви. Він народився близько 1195 року в Лісабоні, отримав ім'я Фердинанд, вступив до монастиря Чину регулярних каноніків святого Августина в Коїмбре і був висвячений на священика.

Святий Антоній ікона

Після місіонерської подорожі Північною Африкою відправився до Італії. Знання біблійних текстів і красномовство збирали на його проповіді багато людей. Останні роки життя Антоній провів у Падуї, де і помер 13 червня 1231 року.

У народному календарі відзначається Веремій-запрягальник, Веремій-бобовник. Селяни закінчували посівні роботи, розпрягали коней і садили боби. Православна церква згадує апостола від сімдесяти Єрма і мученика Ермію Команського.

Веремій-запрягальник вікіпедія

Прикмети 13 червня

Ніч тепла – буде хороший врожай овочів.

Роса сильна – буде сонячний день.

Вранці туман стоїть – до грибного літа.

Зозуля голосно кує – незабаром встановиться гарна погода, а насіння потрібно посіяти до цього, інакше неврожай.

Дощ – значить, урожай буде поганий.

Роса швидко висихає – до дощу.

Негода – буде сувора зима.

Що не можна робити

Особливого списку заборон немає. Прибирання, робота на городі, прання, будь-яка домашня робота вітаються, як і в будь-який звичайний день.

Хто народився

Кріс Еванс – американський актор, який здобув світову популярність завдяки ролі Капітана Америки в кіновсесвіту Marvel. Також виконав роль Людини-факела в фільмі "Фантастична четвірка", після чого довго не погоджувався на участь в супергеройському кіно.

Кріс Еванс Instagram @ teamcevans

Мері-Кейт і Ешлі Олсен – американські актриси, підприємці. Близнята здобули популярність ще в дитинстві. Фільми: "Двоє: я і моя тінь", "Двоє в своєму місті", "Папаша з афіші", "Паспорт в Париж", "Одного разу в Римі", "Миттєвості Нью-Йорку".

Мері-Кейт і Ешлі Олсен Instagram @ marykateandashleyo

Малкольм МакДауелл – британський актор театру і кіно. На його рахунку величезна фільмографія, а також проекти на телебаченні. "Сайлент Хілл 2", "Діти проти монстрів", "Суд над дияволом", "Хелловін 2", "Судний день", "Доріан Грей. Диявольський портрет", "Заводоной апельсин" та інші.

Малкольм МакДауелл Fox News

Тім Аллен – американський актор, комік. Відомий за фільмами: "Контракт Санта-Клауса", "Історія іграшок" – 1, 2, 3, 4 (озвучка), "В пошуках Галактики", "Кудлатий тато".

Тім Аллен AutoGear

Дана Борисова – відома російська телеведуча. Нагороджена почесною грамотою керівництва Міністерства оборони Російської Федерації за пропаганду. Лікувалася від наркозалежності та алкоголізму.

дана Борисова Instagram @ danaborisova_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня 2019 року багато знаків Зодіаку зможуть отримати важливі новини, які можуть кардинально змінити життя.

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