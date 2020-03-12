Прикмети і свята 13 березня: що не можна робити в цей день

12 березня в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день сну і День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день сну

Вперше Всесвітній день сну відбувся 14 березня 2008 року по ініціативи Міжнародного комітету дня сну Міжнародної асоціації медицини сну і з тих пір проводиться щорічно, в п'ятницю перед днем весняного рівнодення. Щороку заходи в рамках дня присвячені певній темі.

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День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина

Духовною батьківщиною святого Іоанна Касіяна Римлянина завжди був православний Схід, хоча за місцем народження і мови, на якому писав, преподобний належав Заходу. Іоанн прийняв чернецтво в Віфлеємської обителі, розташованої недалеко від того місця, де народився Спаситель.

Прикмети 13 березня

Якщо 13 березня поставити гілку сосни або їли в будинку, то в ньому все буде добре, а всі члени сім'ї здорові.

Дзвінка крапель обіцяє великий урожай влітку.

Граки прилетіли – чекай, що скоро розтане сніг.

Кола навколо сонця обіцяють врожайний рік.

Вітер південний повіяв – чекай хороший урожай і риболовлі.

Днем похмуро – вночі чекай заморозків.

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