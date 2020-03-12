Прикмети і свята 13 березня: що не можна робити в цей день

12 березня в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день сну і День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Всесвітній день сну
Вперше Всесвітній день сну відбувся 14 березня 2008 року по ініціативи Міжнародного комітету дня сну Міжнародної асоціації медицини сну і з тих пір проводиться щорічно, в п'ятницю перед днем весняного рівнодення. Щороку заходи в рамках дня присвячені певній темі.
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День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина
Духовною батьківщиною святого Іоанна Касіяна Римлянина завжди був православний Схід, хоча за місцем народження і мови, на якому писав, преподобний належав Заходу. Іоанн прийняв чернецтво в Віфлеємської обителі, розташованої недалеко від того місця, де народився Спаситель.
Прикмети 13 березня
Якщо 13 березня поставити гілку сосни або їли в будинку, то в ньому все буде добре, а всі члени сім'ї здорові.
Дзвінка крапель обіцяє великий урожай влітку.
Граки прилетіли – чекай, що скоро розтане сніг.
Кола навколо сонця обіцяють врожайний рік.
Вітер південний повіяв – чекай хороший урожай і риболовлі.
Днем похмуро – вночі чекай заморозків.
pexels.com
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