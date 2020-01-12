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12 січня • оновлено в 21:55
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Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

1.2т
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13 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. У цей день відзначають Щедрий вечір.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Свята і пам'ятні дати січня: що відзначається

Щедрий вечір

13 січня православні християни відзначають день Меланії, Щедрий вечір. Також його називають Василів вечір, Васильєва коляда або Меланка. Щедрий вечір припадає на переддень Нового року за старим стилем.

Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 13 січня

  • Не можна виносити з хати сміття, адже можна винести своє щастя.

  • Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

  • Щедрий Вечір можна нікому нічого позичати.

  • У цей день не варто вважати дрібні монети.

Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 13 січня

  • Якщо відлига, то чекайте теплого літа.

  • Якщо іній рясно покриває всі дерева, буде врожай на зернові.

  • Якщо сонце високо зійде, весь рік буде благополучним.

  • Якщо ніч тиха і ясна – буде щасливий рік.

  • Якщо падає м'який сніг – на урожай, а коли тепло, то літо буде дощовим.

Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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