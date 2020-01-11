Головна Новини
11 січня • оновлено в 21:34
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

2.6т
Читати матеріал російською

12 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. У цей день відзначають Хрещення Господнє у західних християн.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Новини
Коли і як посівати на Старий Новий рік: що потрібно і що не можна робити

Свято Хрещення Господнього

Свято Хрещення Господнього – одне з найдавніших свят християнської Церкви, присвячене Хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. Ця подія євангельської історії, і її встановлення відноситься ще до часів апостолів.

Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 12 січня

  • Не можна ні в'язати, ні шити – до нещастя.

  • У цей день у жодному разі не можна піднімати хустку, яка буде лежати на дорозі, адже накличете на своє життя біду.

  • Не приймайте ніяких подарунків в цей день від чужих людей.

Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 12 січня

  • Днем ясно – скоро настане потепління.

  • Йде сніг – очікуйте влітку сильних дощів.

  • Горобець голосно цвірінчить – чекайте швидкої відлиги.

  • Дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо теплим.

  • Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов'язаний з землею, обіцяє смерть.

  • Якщо в ніч з 11 на 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині.

Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги