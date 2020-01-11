Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

12 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. У цей день відзначають Хрещення Господнє у західних християн.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Свято Хрещення Господнього

Свято Хрещення Господнього – одне з найдавніших свят християнської Церкви, присвячене Хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. Ця подія євангельської історії, і її встановлення відноситься ще до часів апостолів.

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Що не можна робити 12 січня

Не можна ні в'язати, ні шити – до нещастя.

У цей день у жодному разі не можна піднімати хустку, яка буде лежати на дорозі, адже накличете на своє життя біду.

Не приймайте ніяких подарунків в цей день від чужих людей.

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Прикмети на 12 січня

Днем ясно – скоро настане потепління.

Йде сніг – очікуйте влітку сильних дощів.

Горобець голосно цвірінчить – чекайте швидкої відлиги.

Дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо теплим.

Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов'язаний з землею, обіцяє смерть.

Якщо в ніч з 11 на 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині.

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