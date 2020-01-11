Прикмети і свята 12 січня: що не можна робити в цей день

12 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. У цей день відзначають Хрещення Господнє у західних християн.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Свято Хрещення Господнього
Свято Хрещення Господнього – одне з найдавніших свят християнської Церкви, присвячене Хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. Ця подія євангельської історії, і її встановлення відноситься ще до часів апостолів.
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Що не можна робити 12 січня
Не можна ні в'язати, ні шити – до нещастя.
У цей день у жодному разі не можна піднімати хустку, яка буде лежати на дорозі, адже накличете на своє життя біду.
Не приймайте ніяких подарунків в цей день від чужих людей.
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Прикмети на 12 січня
Днем ясно – скоро настане потепління.
Йде сніг – очікуйте влітку сильних дощів.
Горобець голосно цвірінчить – чекайте швидкої відлиги.
Дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо теплим.
Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов'язаний з землею, обіцяє смерть.
Якщо в ніч з 11 на 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині.
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