Прикмети і свята 12 серпня: що не можна робити

12 серпня під усьому світі і в Україні відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них: Міжнародний день молоді і Дні Ат-Ташрік.

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Свята 12 серпня

Міжнародний день молоді

Міжнародний день молоді (International Youth Day) відзначається щорічно 12 серпня з метою нагадати про роль молодих людей у розвитку та побудові світу, і повсякденні проблеми, які стоять на їх шляху.

Він встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1999 року (резолюція 54/120) за пропозицією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8-12 серпня 1998 року. Перший раз Міжнародний день молоді святкувався 12 серпня 2000 року.

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Дні Ат-Ташрік

Дні Ат-Ташрік - продовження свята жертвопринесення Курбан-Байрам - відзначаються з 11-го по 13-й день 12-го місяця мусульманського місячного календаря зуль-хіджа. Паломники відправляються в місцевість Міна в ніч першого з днів Ат-Ташрік і ночують там.

Після настання часу Аз-Зуф першого дня Ат-Ташрік кидають в три стовпа камінчики. Спочатку в маленький (джамрат аль-Ула) - 7 камінців, потім в середній стовп (джамрат аль-вуста) - 7 камінців, а потім в великий стовп (джамрат аль-Акаба) - 7 камінців. При киданні бажано вимовляти слова: "Аллах Акбар".

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Прикмети 12 серпня

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.

Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.

Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.

Зірки сильно мерехтять перед світанком – до рясних опадів.

Багато горобини достигло – осінь буде ранньою і дощовою, а зима – холодно..

Іній на деревах – до хорошого урожаю озимих.

Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.

Стиглий овес вдруге зазеленів – осінь похмуро. буде.

У повітрі літає павутина – сонячна погода ще довго протримається.

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Народилися 12 серпня

1992 - Кара Делевінь, англійська супермодель і кіноактриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, любовний гороскоп на тиждень з 12 по 18 серпня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє "грошову" звістку Рибам, зустріч з власною тінню Стрільцям і прорив Скорпіонам.

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