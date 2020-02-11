Прикмети і свята 12 лютого: що не можна робити в цей день

12 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День Дарвіна і Міжнародний день шлюбних агентств.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам довідатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День Дарвіна

Міжнародний день науки і гуманізму або День Дарвіна (Darwin Day), приурочений до дня народження знаменитого англійського вченого-натураліста, відзначається щорічно 12 лютого.

Чарльз Дарвін (Charles Darwin, 1809-1882) – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції і походження людини, був яскравим представником науки 19 століття, а його теорія була розцінена ще за життя вченого як науковий переворот.

Міжнародний день шлюбних агентств

12 лютого - відзначається Міжнародний день шлюбних агентств (International Day of Marriage Agencies). Це професійне свято з'явилося на Україні - він був зареєстрований Державним Департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 1 грудня 2010 року.

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Народні прикмети на 12 лютого

Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

Снігур скрипить – до снігу, хуртовини і сльоти.

Червоний місяць – до сильному вітру.

Піднявся вітер – до сирого році.

Дерева інеєм вкрилися – до тепла.

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Що не можна робити 12 лютого

Чоловікам в цей день не рекомендується виконувати будь-яку важку фізичну роботу.

За повір'ям, у цей день небажано ревнувати і злитися.

Категорично не можна шити і в'язати.

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