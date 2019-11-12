Прикмети і свята 12 листопада: що не можна робити

12 листопада в Україні святкують день пам'яті мучеників Зиновія і Зиновії, а в усьому світі день боротьби з пневмонією.

Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Всесвітній день боротьби з пневмонією з'явився в календарі з ініціативи Глобальної коаліції проти дитячої пневмонії. Вона прагне привернути до проблеми пневмонії увагу державних діячів, фахівців охорони здоров'я і потенційних донорів. У цей день установи охорони здоров'я організовують профілактичні заходи. Крім того, безліч волонтерів розповідають людям про пневмонію і пов'язані з нею ризики, роздають інформаційні листівки та буклети.

Фото: aif.ru

День пам'яті священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри — мучениці Зиновії також відзначають 12 листопада. Обидва мученики народилися в благочестивій родині приблизно в III столітті на території Каппадокії. Вони рано залишилися сиротами. Зазначимо, що вирішивши роздати свою спадщину бідним людям, вони присвятили себе Богу. В нагороду Зіновій отримав дар чудотворення і за допомогою молитви став зціляти хворих.

Фото: politeka.net

Що не можна робити в цей деньНе кажіть погані речі про людей.Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Фото: poembook.ru

Прикмети 12 листопадаЗаєць дорогу перебіг — до невдачі в справах.Багато синиць біля будинку — прикмета, що скоро настануть холоди.Синичка пищить — віщує зиму.

Фото: culture.ru

Народилися 12 листопада

1980 — Райан Гослінг, канадський кіноактор. Відомий за фільмами "Фанатик", "Сполучені штати Ліланда", "Щоденник пам'яті", "Залишся", "Березневі іди", "Мисливці на гангстерів", "Тільки Бог простить", "Гра на зниження", "Славні хлопці", "Ла-Ла Ленд", "Той, що біжить по лезу 2049".

Райан Гослінг Фото: womanhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також в цьому місяці почнеться останній багатоденний пост.

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