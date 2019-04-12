Прикмети і свята 12 квітня 2019: що заборонено робити цього дня

12 квітня 2019 року відзначають кілька свят, а також пам'ятних дат. Так, цього дня святкують Міжнародний день польоту людини в космос, а також народилися Монсеррат Кабальє і Брендон Урі.

Прикмети цього дня можуть передбачити погоду, а також те, яким буде літо. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Міжнародний день польоту людини в космос

12 квітня весь світ відзначає День авіації і космонавтики — пам'ятну дату, присвячену першому польоту людини в космос.

Прикмети 12 квітня

Кульбаби цвітуть — літо буде коротким;

Птахи 12 квітня споруджують гнізда на південному боці дерев або будинків — чекай прохолодного літа;

Багато дощів у квітні — прикмета того, що влітку можна буде зібрати багато грибів;

Бджоли почали вилітати з вуликів — весна настала, і погода в цей час буде теплою;

Листя на березі з'явилися раніше, ніж на вільсі — влітку майже не буде дощів.

Народилися 12 квітня

1801 — Йозеф Ланнер (пом. 1843), австрійський композитор, диригент і скрипаль, один з родоначальників віденського вальсу.

1933 — Монсеррат Кабальє (пом. 2018), іспанська каталонська оперна співачка (сопрано).

1987 — Брендон Урі, американський музикант, вокаліст гурту "Panic! At the Disco".

1994 — Сірша Уна Ронан, ірландська та американська актриса, лауреат "Золотого глобуса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 березня розпочався Великий піст 2019 року, який триватиме до 27 квітня. Українці зможуть пройти таким чином шлях очищення до Великодня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!