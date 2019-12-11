Головна Новини
12 грудня • оновлено в 00:34
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 12 грудня: що не можна робити в цей день

875
Читати матеріал російською

12 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день нейтралітету і День Сухопутних військ України.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також який, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 12 грудня: що не можна робити в цей день
Новини
День святого Андрія: топ-5 популярних ворожінь

Міжнародний день нейтралітету

2 лютого 2017 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (A / RES / 71/275) проголосила 12 грудня Міжнародним днем нейтралітету (International Day of Neutrality). Установі пам'ятної дати передував розгляд Ашхабадського підсумкового документа, який став закономірним завершенням Міжнародної конференції, що проходила в 2015 році в Туркменістані і присвяченій політиці нейтралітету.

Прикмети і свята 12 грудня: що не можна робити в цей день

День Сухопутних військ України

День сухопутних військ України відзначається щороку 12 грудня. Це свято з'явилося в 1997 році, через один рік після завершення формування сухопутних військ ЗСУ.

Це свято відзначають усі сегменти сухопутних військ: механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, війська протиповітряної оборони, десантно-штурмові війська і війська спецпризначення.

Прикмети 12 грудня

  • Якщо з ранку сніг пішов, то заметіль буде до святого Миколая (19 грудня).

  • Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.

  • Якщо снігові пластівці стають великими, то гряде потепління.

  • Снігопад в цей день був доброю прикметою – буде хороший урожай хліба в наступному році.

  • Якщо зоря багряна, то день буде ясний, але вітряний.

  • Дим з димаря стовпом – до морозу, стелиться по землі – до потепління.

  • Зірки яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги.

Прикмети і свята 12 грудня: що не можна робити в цей день

Що не можна робити 12 грудня

  • Ігнорувати страхи.

  • Потурати шкідливим звичкам.

  • Сваритися.

  • Ризикувати.

  • Переоцінювати свої можливості.

Прикмети і свята 12 грудня: що не можна робити в цей день

Народилися 12 грудня

1915 - Френк Сінатра, американський співак і актор, лауреат "Оскара".

Прикмети і свята 12 грудня: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги