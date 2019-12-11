Прикмети і свята 12 грудня: що не можна робити в цей день

12 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день нейтралітету і День Сухопутних військ України.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також який, за народними прикметами, буде погода.

Міжнародний день нейтралітету

2 лютого 2017 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (A / RES / 71/275) проголосила 12 грудня Міжнародним днем нейтралітету (International Day of Neutrality). Установі пам'ятної дати передував розгляд Ашхабадського підсумкового документа, який став закономірним завершенням Міжнародної конференції, що проходила в 2015 році в Туркменістані і присвяченій політиці нейтралітету.

День Сухопутних військ України

День сухопутних військ України відзначається щороку 12 грудня. Це свято з'явилося в 1997 році, через один рік після завершення формування сухопутних військ ЗСУ.

Це свято відзначають усі сегменти сухопутних військ: механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, війська протиповітряної оборони, десантно-штурмові війська і війська спецпризначення.

Прикмети 12 грудня

Якщо з ранку сніг пішов, то заметіль буде до святого Миколая (19 грудня).

Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.

Якщо снігові пластівці стають великими, то гряде потепління.

Снігопад в цей день був доброю прикметою – буде хороший урожай хліба в наступному році.

Якщо зоря багряна, то день буде ясний, але вітряний.

Дим з димаря стовпом – до морозу, стелиться по землі – до потепління.

Зірки яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги.

Що не можна робити 12 грудня

Ігнорувати страхи.

Потурати шкідливим звичкам.

Сваритися.

Ризикувати.

Переоцінювати свої можливості.

Народилися 12 грудня

1915 - Френк Сінатра, американський співак і актор, лауреат "Оскара".

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