Прикмети і свята 12 березня: що не можна робити в цей день

12 березня в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день проти кібер-цензури і Всесвітній день нирки.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Всесвітній день проти кібер-цензури
12 березня відзначається пам'ятна дата – Всесвітній день проти кібер-цензури (World Day Against Cyber Censorship), заснована зусиллями міжнародних організацій "Репортери без кордонів" і "Міжнародна амністія".
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Всесвітній день нирки
Всесвітній день нирки (World Kidney Day) відзначається щорічно у другий четвер березня, починаючи з 2006 року. По суті, це глобальна інформаційно-просвітницька кампанія, спрямована на підвищення обізнаності про важливість нирок.
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Прикмети на 12 березня
Якщо на вербі в цей день нирки набрякли – можна чекати багатого врожаю.
Проліски з'явилися – пора починати польові роботи.
Верба розпускається – прикмета до того, що пора проводити посів.
Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть хорошими.
Якщо ж верба з середини розпускається – не потрібно сподіватися на перші сходи.
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