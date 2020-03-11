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11 березня • оновлено в 23:51
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Прикмети і свята 12 березня: що не можна робити в цей день

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12 березня в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день проти кібер-цензури і Всесвітній день нирки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 12 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день проти кібер-цензури

12 березня відзначається пам'ятна дата – Всесвітній день проти кібер-цензури (World Day Against Cyber Censorship), заснована зусиллями міжнародних організацій "Репортери без кордонів" і "Міжнародна амністія".

Прикмети і свята 12 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день нирки

Всесвітній день нирки (World Kidney Day) відзначається щорічно у другий четвер березня, починаючи з 2006 року. По суті, це глобальна інформаційно-просвітницька кампанія, спрямована на підвищення обізнаності про важливість нирок.

Прикмети і свята 12 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 12 березня

  • Якщо на вербі в цей день нирки набрякли – можна чекати багатого врожаю.

  • Проліски з'явилися – пора починати польові роботи.

  • Верба розпускається – прикмета до того, що пора проводити посів.

  • Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть хорошими.

  • Якщо ж верба з середини розпускається – не потрібно сподіватися на перші сходи.

Прикмети і свята 12 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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