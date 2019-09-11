Прикмети і свята 11 вересня: що не можна робити в цей день

10 вересня Україна і весь світ відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них: Усікновення глави Іоанна Предтечі.

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

11 вересня, православні християни вшановують пам’ять про мученицьку смерть пророка Івана – Усікновення голови святого пророка Предтечі й Хрестителя Господнього Івана. В народі свято має назву Головосік. Сьогодні віряни дотримуються суворого посту та намагаються уникати гучних гулянь.

В основі пам’ятного дня – історія смерті пророка Івана Хрестителя, якому відтяли голову за наказом галилейського правителя Ірода. На жорстоке рішення Ірода вплинули його дружина Іродіада та її донька Соломія.

Прикмети на 11 вересня

Якщо журавлі вже відлетіли 11 вересня – зима буде пізньою.

Багато граків літає – день буде сонячним.

Грім гримить – до теплої осені.

Народилося 11 вересня

1862 - О. Генрі (справжнє ім'я Вільям Сідні Портер; розум. 1910), американський письменник.

1864 - Павло Грабовський (пом. 1902), український письменник, поет.

1965 - Мобі (справжнє ім'я Річард Мелвілл Холл), американський діджей, співак, композитор, музикант-мультиінструменталіст.

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