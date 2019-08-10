Прикмети і свята 11 серпня: що не можна робити

11 серпня під усьому світі і в Україні відзначають низку свят і пам'ятних дат. Серед них: День працівників ветеринарної медицини України, Курбан Байрам, День будівельника.

Також відзначають Різдво святителя Миколи Чудотворця, Пост 9 Ава. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 11 серпня

День працівників ветеринарної медицини України

ветеринари pixabay

Ця подія відзначається щороку у другу неділю серпня. Статус офіційного національного свята отримав 1 листопада 2001 року за часів президента України Леоніда Кучму. Мета – відзначити вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища.

Курбан Байрам

Курбан байрам narofominsk

Свято жертвопринесення (Ід аль-Адха) є частиною мусульманського обряду паломництва в Мекку. Відзначається в долині Міна в 10-й день 12-го місяця мусульманського місячного календаря Зуль-хіджа і триває 2-3 дні. Дата залежить від місячного календаря. Святкувати прийнято з раннього ранку.

День будівника

будівельник pixabay

Вперше професійне свято працівників будівельних галузей відзначався у СРСР 12 серпня 1956 року. Встановлено Указом Президії Верховної Ради СРСР "Про встановлення щорічного свята "Дня будівельника" (на другу неділю серпня) від 6 вересня 1955 року. До цього дня здаються нові об'єкти: школи, лікарні, мости, житлові будинки, а також проходять різні урочисті зустрічі будівельників.

Різдво святителя Миколи Чудотворця (єпископа Мир Лікійських)

Микола Чудотворець wikipedia

Микола Чудотворець з дитинства брав молоко матері по середах і п'ятницях, лише один раз, після вечірніх молитов батьків. Пізніше досяг успіху у вивченні Божественного Писання, ночами молився і читав книги, вів аскетичний спосіб життя. За життя здійснював чудеса. З 9 століття Микола Чудотворець шанувався на Русі як небесний покровитель державної влади – вважалося, що він особливо протегує православним царям.

Пост 9 Ава (Тиша-бе-Ав)

Читання молитви біля Стіни Плачу вікіпедія

Ізраїльське свято, дата якого унікальна щороку. Це самий траурний для євреїв день, коли прийнято нічого не їсти, не пити, не надягати шкіряне взуття. Пост починається з вечора 8 ава за кілька хвилин до заходу сонця і закінчується після появи зірок на небі увечері 9 ава. День 9 Ава – це також єдиний день в році, коли єврей не тільки не зобов'язаний, але і не має права вивчати Тору.

Пост 9 Ава зв'язується з "гріхом розвідників", коли Мойсей привів євреїв до кордонів Землі Обітованої, вони побоялися відразу увійти в неї і просили Мойсея відправити розвідників. Після того, як ті повернулися і розповіли про велетнів, народ плакав, кажучи, що Бог привів їх до цієї країни зі злості.

Цього дня прийнято проводити молитви на Храмовій горі. Євреї вірять, що коли-небудь цей день стане найбільшим святом, коли всі вони покаються в своїх гріхах.

Прикмети 11 серпня

свята pixabay

Якщо туман стоїть – до хорошого урожаю ячменю і вівса.

Якщо немає заморозків – початок осені буде теплим.

Якщо овес зазеленіє вдруге – осінь буде дощовою.

Що не можна робити 11 серпня

Цього дня заборонено працювати в городі, шити, в'язати, вишивати. Також не можна лаятися і сваритися, прибирати в будинку, займатися пранням.

Хто народився 11 серпня

Кріс Хемсворт instagram / chrishemsworth

Австралійський актор, номінант на премію BAFTA. Відомий за роллю Тора в кіновсесвіту Marvel. Відомі ролі: "Тор", "Месники", "Хатина в лісі", "Білосніжка і мисливець", "Тор", "Тор 2. Царство темряви", "Месники. Ера Альтрон", "Тор: Рагнарьок", "Месники. Завершення".

Ганна Ганн (51 рік)

"У всі тяжкі" Кадр з серіалу

Американська актриса, отримала широку популярність завдяки ролі Скайлер Уайт в серіалі AMC "У всі тяжкі", яка принесла дві премії "Еммі" за кращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі. Вона зіграла дружину головного героя.

Халк Хоган (66 років)

Халк Хоган instagram / hulkhogan /

Справжнє ім'я Террі Джин Боллеа. Американський рестлер, борець, актор, телеведучий, підприємець і музикант. IGN називає Халка Хогана "самим впізнанним рестлером в історії та найпопулярнішим рестлером 1980-х". Крім спорту, його впізнають завдяки ролям у таких фільмах: "Роккі 3", "Містер няня". Грав самого себе в серіалі "Рятувальники Малібу", також знявся в "Робоцип".

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