Прикмети і свята 11 квітня: що не можна робити в цей день

11 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Лазареву суботу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Лазарева субота

У цей день Церква згадує чудо воскресіння Христом Лазаря. Вірянам у свято дозволено послабити пост: можна з'їсти риб'ячої ікри, додати масла, а в кінці дня випити келих червоного вина.

Що не можна робити 11 квітня

Лаятися, злитися і лихословити – весь негатив повертається назад із потрійною силою;

Виконувати важку роботу і роботу по дому, прати, прибирати, шити;

Вживати алкоголь (дозволяється лише випити трохи вина);

Під забороною залишаються продукти тваринного походження (м'ясо, яйця, молоко), оскільки триває Великий піст;

За повір'ям, не можна топтати крихти їжі, що впали зі святкового столу на підлогу – це вважається поганим знаком;

Не можна нікому відмовляти в допомозі.

Прикмети 11 квітня

Багато березового соку – до дощового літа;

Берези рано опушено – до посушливого літа, а якщо вільха – навпаки;

Багато лебедів зустріти – до теплої весни;

Сороки в'ють гнізда низько – багато гроз буде влітку.

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