Прикмети і свята 11 квітня: що не можна робити в цей день
11 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Лазареву суботу.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
Лазарева субота
У цей день Церква згадує чудо воскресіння Христом Лазаря. Вірянам у свято дозволено послабити пост: можна з'їсти риб'ячої ікри, додати масла, а в кінці дня випити келих червоного вина.
Що не можна робити 11 квітня
Лаятися, злитися і лихословити – весь негатив повертається назад із потрійною силою;
Виконувати важку роботу і роботу по дому, прати, прибирати, шити;
Вживати алкоголь (дозволяється лише випити трохи вина);
Під забороною залишаються продукти тваринного походження (м'ясо, яйця, молоко), оскільки триває Великий піст;
За повір'ям, не можна топтати крихти їжі, що впали зі святкового столу на підлогу – це вважається поганим знаком;
Не можна нікому відмовляти в допомозі.
Прикмети 11 квітня
Багато березового соку – до дощового літа;
Берези рано опушено – до посушливого літа, а якщо вільха – навпаки;
Багато лебедів зустріти – до теплої весни;
Сороки в'ють гнізда низько – багато гроз буде влітку.
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