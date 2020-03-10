Прикмети і свята 11 березня: що не можна робити в цей день

11 березня в Україні православна церква вшановує пам'ять святителя Порфирія.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

День пам'яті святителя Порфирія

11 березня вшановують пам'ять святителя Порфирія, який народився в місті Солунь. У віці 25 років він приїхав до Єгипту, де трудився під керівництвом Макарія Великого. Потім відправився в Єрусалим разом з блаженним Ієронімом. Тут його висвятили в сан пресвітера, а пізніше в сан єпископа Гази.

Народні прикмети на 11 березня

Сніг на Порфирія розтанув – жди ще морозів в найближчі дні

Якщо птахи в'ють гнізда на тіньовій стороні – літо буде теплим

Пішов сніг – прикмета того, що влітку буде багато опадів

Прилетіли граки – сніг скоро розтане, але літо буде холодним

Горобці в зграї збиваються – погода буде сухою і сонячною в самий найближчий час

Голуби воркують на вулиці – чекай потепління

Ворони над головою кружляють – буде потепління

Що не можна робити 11 березня

11 березня можна було знайомитися з дівчатами і жінками.

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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