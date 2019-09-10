Прикмети і свята 10 вересня: чого не можна робити в цей день

10 вересня Україна і весь світ відзначають низку свят і пам'ятних дат. Серед них: Всесвітній день запобігання самогубствам.

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Щороку 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), за підтримки Міжнародної асоціації із запобігання самогубствам (International Association for Suicide Prevention), проводить Всесвітній день запобігання самогубствам (World Suicide Prevention Day) з метою зміцнення прихильності і заохочення діяльності із запобігання самогубствам в усьому світі.

Прикмети 10 вересня

Якщо берези жовтіють з верхівки, то весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.

Південний вітер здоров'я несе.

День вдалий для ворожінь.

В цей день до батьків нареченої ходити не можна, інакше біду накличеш.

Якщо погода суха, то холоди нескоро настануть.

Якщо журавлі і дикі гуси у теплі краї ще не відлетіли, то зима буде пізньою і теплою.

Дощ із грозою – до теплої осені.

Багато горіхів і жолудів – до гарного врожаю озимих.

Листя на березі пожовкло – в лісі багато опеньків буде.

Зустріти тещу – до неприємностей.

Якщо уві сні з'явився хтось із покійних родичів, то сімейне життя буде довгим і щасливим.

Народилися 10 вересня

1933 – Карл Лагерфельд (пом. 2019), німецький модельєр, фотограф, колекціонер і видавець.

1950 – Джо Перрі, гітарист і один із засновників американського рок-гурту "Aerosmith".

1964 – Єгор Лєтов (пом. 2008), російський поет, музикант, лідер гурту "Гражданская оборона".

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