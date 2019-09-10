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10 вересня • оновлено в 22:59
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Прикмети і свята 10 вересня: чого не можна робити в цей день

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10 вересня Україна і весь світ відзначають низку свят і пам'ятних дат. Серед них: Всесвітній день запобігання самогубствам.

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Прикмети і свята 10 вересня: чого не можна робити в цей день
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Свята та пам'ятні дати вересня: що відзначається

Щороку 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), за підтримки Міжнародної асоціації із запобігання самогубствам (International Association for Suicide Prevention), проводить Всесвітній день запобігання самогубствам (World Suicide Prevention Day) з метою зміцнення прихильності і заохочення діяльності із запобігання самогубствам в усьому світі.

Прикмети і свята 10 вересня: чого не можна робити в цей день

Прикмети 10 вересня

  • Якщо берези жовтіють з верхівки, то весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.

  • Південний вітер здоров'я несе.

  • День вдалий для ворожінь.

  • В цей день до батьків нареченої ходити не можна, інакше біду накличеш.

  • Якщо погода суха, то холоди нескоро настануть.

  • Якщо журавлі і дикі гуси у теплі краї ще не відлетіли, то зима буде пізньою і теплою.

  • Дощ із грозою – до теплої осені.

  • Багато горіхів і жолудів – до гарного врожаю озимих.

  • Листя на березі пожовкло – в лісі багато опеньків буде.

  • Зустріти тещу – до неприємностей.

  • Якщо уві сні з'явився хтось із покійних родичів, то сімейне життя буде довгим і щасливим.

Прикмети і свята 10 вересня: чого не можна робити в цей день

Народилися 10 вересня

1933 – Карл Лагерфельд (пом. 2019), німецький модельєр, фотограф, колекціонер і видавець.

Прикмети і свята 10 вересня: чого не можна робити в цей день

1950 – Джо Перрі, гітарист і один із засновників американського рок-гурту "Aerosmith".

Прикмети і свята 10 вересня: чого не можна робити в цей день

1964 – Єгор Лєтов (пом. 2008), російський поет, музикант, лідер гурту "Гражданская оборона".

Прикмети і свята 10 вересня: чого не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL повідомляв прогноз погоди на вересень-2019, а також підготував детальний гороскоп на вересень для кожного зі знаків Зодіаку.

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