Прикмети і свята 10 січня: що не можна робити в цей день

10 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Віруючі православної церкви в цей день відзначають День пам'яті 20000 мучеників.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День пам'яті 20000 мучеників

10 січня християни східних церков відзначають пам'ять 20000 святих мучеників, серед яких відомі Глікерій, Зінон, Феофіл, Дорофей, Мардоній, Мігдонія, Індіс, Горгони, Петро, Євтимій, Секунд, Нікострат, Агафія, Домна, Феофіла, Антонія та інші.

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Що не можна робити 10 січня

Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

Не можна лаятися і сваритися один з одним.

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Прикмети на 10 січня

Сіль відволожилася – до негоди.

Кішка спить весь день – до потепління.

Рясний сніг обіцяє потепління.

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