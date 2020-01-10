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10 січня • оновлено в 04:28
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Прикмети і свята 10 січня: що не можна робити в цей день

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10 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Віруючі православної церкви в цей день відзначають День пам'яті 20000 мучеників.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 10 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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День пам'яті 20000 мучеників

10 січня християни східних церков відзначають пам'ять 20000 святих мучеників, серед яких відомі Глікерій, Зінон, Феофіл, Дорофей, Мардоній, Мігдонія, Індіс, Горгони, Петро, Євтимій, Секунд, Нікострат, Агафія, Домна, Феофіла, Антонія та інші.

Прикмети і свята 10 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 10 січня

  • Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

  • Не можна лаятися і сваритися один з одним.

Прикмети і свята 10 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 10 січня

  • Сіль відволожилася – до негоди.

  • Кішка спить весь день – до потепління.

  • Рясний сніг обіцяє потепління.

Прикмети і свята 10 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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