Прикмети і свята 10 серпня: що не можна робити

10 серпня в усьому світі та в Україні відзначають низку свят і пам'ятних дат. Серед них: початок Іловайської операції на Донбасі, Міжнародний день біодизеля.

Також Святкування на честь Смоленської ікони Божої Матері, а в народі шанують Прохора. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 10 серпня

Початок Іловайської операції на Донбасі (Бої за Іловайськ)

Початок боїв за Іловайськ пресслужба 93-й ОМБр Холодний Яр

Цього дня в 2014 році українські військові вступили в кровопролитні бої з "ДНР" за Іловайськ (Донецька область). Вони тривали протягом місяця і стали однією з найтрагічніших сторінок російсько-української війни. Тільки за офіційними даними, під час бійні загинули 366 військовослужбовців добровольчих батальйонів і ЗСУ, ще 429 отримали поранення, а 300 – потрапили в полон до терористів.

Міжнародний день біодизеля

день біодизеля eenergy.media/

Неофіційне свято екологічно чистого палива було засновано в пам'ять про перше його використання. 10 серпня 1893 року був запущений двигун, що працює на паливі, основою якого стало арахісове масло. Виробництво "чистої" енергії біологічного типу вже нормативно закріпили й активно розвивають 48 країн, серед яких – США, Бразилія, Японія, Китай, Індія, Канада та ін. У країнах Євросоюзу біодизель зі сільгоспсировини почав вироблятися в 1992 році, і через 10 років тут уже працювали 245 заводів із виробництва біодизеля сумарною потужністю 22 млн. тонн.

Святкування на честь Смоленської ікони Божої Матері

Смоленська ікона Божої Матері pinterest

Чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, іменована "Одигітрія-Смоленська", відома з найдавніших часів. Це один із найпоширеніших образів Пресвятої Богоматері з немовлям. Грецький імператор Костянтин IХ Мономах при виданні дочки Анни за чернігівського князя Всеволода Ярославича благословив її в дорогу чудотворною іконою Одигітрією. Після його смерті ікону перенесли з Чернігова до Смоленська.

День Прохора

Прохор вікіпедія

10 серпня православна церква вшановує пам'ять 7 апостолів (учнів Ісуса Христа): Никанор, Стефан, Філіп, Тимон, Прохор, Пармен і Микола. Прохор супроводжував апостола Петра, який поставив його єпископом у Нікомидії. Після Успіння Богородиці він став супутником і учнем Іоанна Богослова. Сповідував християнську віру язичникам, а в Антіохії святий прийняв мученицьку смерть.

Прикмети 10 серпня

літні свята pixabay

Вранці туман водою стелиться – на гарну погоду.

Дощ без вітру – до негоди.

Багато роси – день буде сонячним.

Хмари пливуть високо – до сухої та ясної погоди.

Що не можна робити 10 серпня

Цього дня не рекомендується грати весілля. У народі вважалося, що шлюб такий довго не протримається. Також під забороною придбання нових речей, злість, похід до перукаря та ревнощі.

Хто народився 10 серпня

Антоніо Бандерас instagram / antoniobanderasoficial

Іспанський актор, режисер, продюсер, співак і секс-символ. Нагороджений призом Каннського кінофестивалю за кращу чоловічу роль у 2019 році у фільмі "Драма Деск". Відомі роботи: "Інтерв'ю з вампіром", "Чотири кімнати", "Наймані вбивці", "Відчайдушний", "Маска Зорро", "Спокуса", "Фріда", "Одного разу в Мексиці", "Мачете вбиває", "Нестримні 3" та багато інших.

Кайлі Дженнер instagram / kyliejenner

Американська модель, бізнес-вумен, світська і медійна особистість, учасниця телевізійного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", засновниця і власниця компанії Kylie Cosmetics із 2015 року. У 2018 році була визнана наймолодшою мільярдеркою світу. Любить балувати шанувальників пікантними знімками, демонструючи фігуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 24 серпня відзначається День незалежності. Президент Володимир Зеленський скасував військовий парад, проте ветерани АТО все одно планують організувати власний марш.

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