Прикмети і свята 10 лютого: що не можна робити в цей день

10 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День пам'яті преподобного Єфрема Сирина і Всесвітній день зернобобових.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День пам'яті преподобного Єфрема Сирина

Святий Єфрем народився в Месопотамії в місті Нізібії. Єфрем народився під час царювання Костянтина Великого і дожив до царювання Феодосія Великого. В юні роки святий Єфрем відрікся від світу і пішов в пустелю, де став ченцем. Він отримав від Бога дар премудрості: говорили, що з вуст його стікала благодать.

Всесвітній день зернобобових

10 лютого по рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових (World Pulses Day). Він встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН в грудні 2018 року по ініціативі уряду Республіки Буркіна-Фасо.

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Прикмети і повір'я дня

Вітер в цей день – до сирого літа.

Якщо в цей день трапилася біда чи хтось захворів, то, згідно з повір'ям, це пустує домовик.

Вважається, що на Єфрема відмінне клювання.

Нагодувавши будинкового 10 лютого, ви позбудетеся від багатьох неприємностей.

Густе повітря над лісом – до дощу і негоди.

Ліс почорнів – до відлиги.

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