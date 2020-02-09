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10 лютого • оновлено в 08:00
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Прикмети і свята 10 лютого: що не можна робити в цей день

5.6т
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10 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День пам'яті преподобного Єфрема Сирина і Всесвітній день зернобобових.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 10 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

День пам'яті преподобного Єфрема Сирина

Святий Єфрем народився в Месопотамії в місті Нізібії. Єфрем народився під час царювання Костянтина Великого і дожив до царювання Феодосія Великого. В юні роки святий Єфрем відрікся від світу і пішов в пустелю, де став ченцем. Він отримав від Бога дар премудрості: говорили, що з вуст його стікала благодать.

Прикмети і свята 10 лютого: що не можна робити в цей день

Всесвітній день зернобобових

10 лютого по рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових (World Pulses Day). Він встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН в грудні 2018 року по ініціативі уряду Республіки Буркіна-Фасо.

Прикмети і свята 10 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети і повір'я дня

  • Вітер в цей день – до сирого літа.

  • Якщо в цей день трапилася біда чи хтось захворів, то, згідно з повір'ям, це пустує домовик.

  • Вважається, що на Єфрема відмінне клювання.

  • Нагодувавши будинкового 10 лютого, ви позбудетеся від багатьох неприємностей.

  • Густе повітря над лісом – до дощу і негоди.

  • Ліс почорнів – до відлиги.

Прикмети і свята 10 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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