Прикмети і свята 10 квітня: що не можна робити в цей день
10 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Міжнародний день руху опору і День братів і сестер.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
Міжнародний день руху опору
Міжнародний день руху опору відзначається щорічно 10 квітня і присвячений усім, хто протидіяв фашистам під час Другої світової війни (1939-1945) на територіях, окупованих військами Третього рейху.
День братів і сестер
10 квітня в різних країнах світу відзначається сімейне свято – День братів і сестер (Siblings Day). У США воно називається Національний день братів і сестер (National Siblings Day). Не занадто відоме, воно покликане продовжити славну традицію вшанування сімейних і родинних зв'язків, зміцнюючи відносини між близькими людьми, якими і є по відношенню один до одного брати і сестри.
Прикмети на 10 квітня
Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів у найближчі тижні.
Сороки сидять 10 квітня на верхівках дерев – холоди скоро закінчаться.
Дощ у цей день – прикмета того, що буде гарний урожай.
Чайки ввечері низько кричать – влітку буде посуха.
Якщо вони співають протяжно, то наступного дня можна очікувати ясної погоди.
Туман та іній вранці 10 квітня віщують багатий урожай фруктів, овочів і злаків.
Чайки літають низько – чекайте посухи.
Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.