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10 квітня • оновлено в 02:09
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Прикмети і свята 10 квітня: що не можна робити в цей день

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10 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Міжнародний день руху опору і День братів і сестер.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 10 квітня: що не можна робити в цей день

Міжнародний день руху опору

Міжнародний день руху опору відзначається щорічно 10 квітня і присвячений усім, хто протидіяв фашистам під час Другої світової війни (1939-1945) на територіях, окупованих військами Третього рейху.

Прикмети і свята 10 квітня: що не можна робити в цей день

День братів і сестер

10 квітня в різних країнах світу відзначається сімейне свято – День братів і сестер (Siblings Day). У США воно називається Національний день братів і сестер (National Siblings Day). Не занадто відоме, воно покликане продовжити славну традицію вшанування сімейних і родинних зв'язків, зміцнюючи відносини між близькими людьми, якими і є по відношенню один до одного брати і сестри.

Прикмети і свята 10 квітня: що не можна робити в цей день

Прикмети на 10 квітня

  • Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів у найближчі тижні.

  • Сороки сидять 10 квітня на верхівках дерев – холоди скоро закінчаться.

  • Дощ у цей день – прикмета того, що буде гарний урожай.

  • Чайки ввечері низько кричать – влітку буде посуха.

  • Якщо вони співають протяжно, то наступного дня можна очікувати ясної погоди.

  • Туман та іній вранці 10 квітня віщують багатий урожай фруктів, овочів і злаків.

  • Чайки літають низько – чекайте посухи.

Прикмети і свята 10 квітня: що не можна робити в цей день

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Автор
Марія Дідик
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