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Прикмети і свята 10 квітня 2019: що заборонено робити в цей день

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Сьогодні, 10 квітня в світі відзначають кілька важливих свят та історичних дат. Так, в цей день святкують Міжнародний день руху опору і День братів і сестер.

Прикмети 10 квітня можуть підказати, якою буде погода найближчим часом, а також, чи буде цей рік врожайним. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

Прикмети і свята 10 квітня 2019: що заборонено робити в цей день
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Прикмети 10 квітня 2019

  • Чути грім - найближчим часом почнуться сильні дощі;

  • Чайки над будинком літають - погода зміниться;

  • Не можна в колодязь дивитися - можна воду зіпсувати;

  • Не виходь після заходу сонця на вулицю - біду зустрінеш;

  • Забороняється 10 квітня в ліс ходити - накликати хворобу можна;

  • Чайки голосно кричать - рік не врожайним буде.

Прикмети і свята 10 квітня 2019: що заборонено робити в цей день

День братів і сестер

Це свято покликане продовжити славну традицію вшанування сімейних і родинних зв'язків, зміцнюючи відносини між близькими людьми, якими і є по відношенню один до одного брати і сестри.

Прикмети і свята 10 квітня 2019: що заборонено робити в цей день

Міжнародний день руху опору

Міжнародний день руху опору відзначається щорічно 10 квітня і присвячений всім, хто протидіяв фашистам під час Другої світової війни (1939-1945) на територіях, окупованих військами Третього рейху.

Народилися 10 квітня

1847 - Джозеф Пулітцер (пом. 1911), американський журналіст і видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії.

Прикмети і свята 10 квітня 2019: що заборонено робити в цей день

1982 - Надія Грановська, українська співачка.

1992 - Дейзі Рідлі, англійська актриса.

Прикмети і свята 10 квітня 2019: що заборонено робити в цей день

Як раніше писав OBOZREVATEL, 21 квітня православні християни святкують Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим.

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