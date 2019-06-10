Прикмети і свята 10 червня: що це за день

10 червня 2019 року в народному календарі святоприсвячений полудницям (духам), які викликали крик у маленьких дітей. Всесвітніх і масштабних свят немає.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день, які існують прикмети, а також хто з великих і відомих людей народився.

10 червня 2019

Хто така полудниця – це дух красивої або страшної жінки, яка була в полі, коли визрівали хліба. Її метою було захистити врожай. Духи були злими і добрими. Злі – заманювали дітей в жито або доводили до безсоння, що супроводжувалося занепокоєнням.

добра полудниця Fandom

Малюків лікували повитухи за спеціальним обрядом, ходячи на зорі та читаючи закляття. Добрі навпаки допомагали людям в поле.

зла полудниця Стародавні боги і герої

Також цей день називали вартовим гусей, а покровителем був Микита, який оберігав птахів. Так з'явився день ангела Микити.

Прикмети 10 червня

У мурашнику кишить багато мурашок – буде хороша і сонячна погода.

Якщо роса стоїть на траві, значить буде хороший врожай хліба.

Якщо веселка після дощу довго не пропадає, значить буде погана погода.

Хто народився 10 червня

Офіційний день народження королеви Австралії. На даний момент нею є Єлизавета II. Насправді вона народилася 21 квітня 1926 року.

Єлизавета II Instagram @ theroyalfamily

"День народження королеви" - офіційне свято на честь монарха Сполученого королівства і Співдружності націй. Дата в різних країнах встановлена на різні дати, коли члени сім'ї виходять на офіційний парад. Якщо в Великобританії свято випадає на другу суботу червня, то в Австралії – на другий понеділок червня.

Єлизавета II і син, принц Уельський Чарльз Instagram @ kensingtonroyal

Чоловік Єлизавети II, герцог Единбурзький, принц Філіп народився 10 червня 1921 року. Правнук датського короля Крістіана IX, праправнук англійської королеви Вікторії і російського імператора Миколи I. Відомий екстравагантним гумором.

Королева Єлизавета II і принц Філіпп

Співачка МакSим (Марина Абросимова) народилася 10 червня 1983 року. Раніше отримала серйозні удари в ДТП, після чого довго відновлювалася в лікарні.

МакSим instagram.com/maksimartist

Як повідомляв OBOZREVATEL, православні в 2019 році відзначать свято Святої Трійці 16 червня. Традиційно цей день припадає на неділю. Світле свято відзначають три дні. Таким чином понеділок, 17 червня, буде вихідним.

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